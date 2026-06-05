Madonna Lanzará Una Película Sobre su Nuevo Álbum Confessions II: ¿Cuándo se Estrena?

Madonna está lista para llevar su nueva era musical más allá de las plataformas de streaming. La Reina del Pop anunció que estrenará una película especial inspirada en su próximo álbum, Confessions II, un proyecto que promete expandir el universo visual de esta nueva etapa.

A través de sus redes sociales, Madonna compartió una cuenta regresiva para el estreno de una película que acompañará el lanzamiento de su esperado disco, secuela espiritual de Confessions on a Dance Floor (2005), uno de los álbumes más icónicos de su carrera.

¿Cuándo se estrena la película de Madonna sobre Confessions II?

La película de Confessions II tendrá su estreno durante el Festival de Tribeca el 8 de junio; ahí Madonna presentará un cortometraje de aproximadamente 10 minutos creado alrededor de las canciones de su nuevo álbum.

Aunque la cantante aún no ha revelado si el proyecto llegará posteriormente a plataformas digitales o streaming, el adelanto ya provocó emoción entre sus seguidores, quienes esperan una propuesta cargada de baile, moda y la estética disco que marcó la era original de Confessions.

Madonna revive la era Confessions más de 20 años después

Confessions II llegará oficialmente el 3 de julio de 2026 y representa el regreso de Madonna al sonido dance y electrónico que definió uno de sus momentos más exitosos. Para este proyecto volvió a trabajar con Stuart Price, productor clave detrás de Confessions on a Dance Floor.

Como parte de esta nueva etapa, Madonna sorprendió recientemente con una presentación en Times Square, Nueva York, donde interpretó adelantos de su nuevo material, incluyendo canciones como “I Feel So Free”, “Bring Your Love” y “Love Sensation”.

El regreso de Confessions marca un nuevo capítulo musical para la artista y también una apuesta audiovisual que conecta con una de sus mayores fortalezas: convertir cada álbum en una experiencia única.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Madonna vuelve a demostrar que sus lanzamientos no son solo discos, sino eras completas llenas de concepto, estética y provocación.