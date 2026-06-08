Los Rumores Eran Ciertos: Madonna y Feid Lanzan ‘Read My Lips’, su Esperada Colaboración

Madonna y Feid unieron fuerzas con el lanzamiento de ‘Read My Lips’, una colaboración que mezcla el universode la Reina del Pop con el sonido urbano del artista colombiano

madonna-y-feid-lanzan-read-my-lips-su-esperada-colaboracionImagen: Confessions II The Film

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Madonna y Feid lanzan 'Read My Lips', una fusión pop-urbana que confirma los rumores. Descubre cómo esta colaboración une dos generaciones musicales.

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Los Rumores Eran Ciertos: Madonna y Feid Lanzan ‘Read My Lips’, su Esperada Colaboración