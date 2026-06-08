Los Rumores Eran Ciertos: Madonna y Feid Lanzan ‘Read My Lips’, su Esperada Colaboración

Después de semanas de teorías, pistas y especulaciones entre sus seguidores, finalmente se confirmó: Madonna y Feid unieron fuerzas en la música con el lanzamiento de ‘Read My Lips’, una colaboración que mezcla el universo pop de la llamada Reina del Pop con el sonido urbano del artista colombiano.

El tema forma parte de la nueva era musical de Madonna, quien se encuentra preparando el lanzamiento de Confessions II, proyecto con el que busca darle continuidad al icónico álbum Confessions on a Dance Floor (2005) y regresar a sus raíces dance y electrónicas.

Madonna y Feid hacen realidad una colaboración inesperada

Los rumores sobre una posible colaboración entre ambos artistas comenzaron a crecer después de varios guiños que emocionaron a los fans. Ahora, con ‘Read My Lips’, Madonna y Feid confirman una de las alianzas musicales más comentadas de los últimos meses.

La canción representa un encuentro entre dos generaciones y estilos: por un lado, Madonna, una de las figuras más influyentes de la historia del pop; por el otro, Feid, quien se ha convertido en uno de los nombres más importantes de la música urbana latina.

El estreno también llega después de la aparición de Feid dentro del universo visual de ‘Confessions II’, el nuevo proyecto audiovisual de Madonna que fue presentado en el Festival de Tribeca y que incluye la participación de varias celebridades.

‘Confessions II’: la nueva etapa de Madonna

Además de su colaboración con Feid, Madonna presentó ‘Confessions II – The Film’, una pieza audiovisual que adelanta la estética y concepto de su próximo álbum. El proyecto reúne música, moda y referencias a la cultura de club que ha marcado gran parte de la carrera de la cantante.

La película cuenta con varios invitados especiales y funciona como una introducción a esta nueva etapa creativa de Madonna, quien vuelve a apostar por sonidos electrónicos y una propuesta visual cargada de provocación.

Con ‘Read My Lips’, la artista continúa acercándose a nuevas generaciones mientras Feid suma una colaboración internacional más a su carrera, demostrando el alcance global que ha logrado la música latina en los últimos años.