Servicio en Línea 2 del Metro CDMX: ¿Hay Estaciones Cerradas Hoy 8 de Junio 2026?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) emitió un aviso hoy, 8 de junio de 2026, sobre el servicio en la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, por lo que aquí te informamos si hay estaciones cerradas este lunes.

Desde hace varias semanas, el Metro CDMX inició trabajados de rehabilitación en la Línea Azul, por lo que se han establecido diversos circuitos y se ha alertado a los usuarios sobre el cierre de diversas estaciones.

Concluye servicio especial en L2

En un comunicado, el sistema de transporte dio a conocer que ya concluyó la etapa en la que se establecieron dos tramos de operación para la L2 y el cierre del paso de trenes en las estaciones intermedias San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

“Las corridas de los trenes ya se realiza de forma continua, de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa, situación que se mantendrá durante todo el horario de servicio”, detalló.

Ante ello, agradeció a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) por el servicio de apoyo alterno que ofreció de Xola a Pino Suárez, durante el tiempo de ejecución de las remodelaciones de estaciones.

¿Hay estaciones cerradas?

Sin embargo, el Metro CDMX también indicó que cuatro estaciones continúan cerradas hasta nuevo aviso. En ellas sí hay paso de trenes, pero no se realiza el ascenso y descenso de pasajeros:

Chabacano

Portales

Nativitas

Zócalo-Tenochtitlan

Lo anterior debido a que las labores de modernización siguen en distintas estaciones, según indicó el titular del Metro CDMX, Adrián Rubalcava.

El organismo agradeció la comprensión del público por las afectaciones causadas durante la etapa de obras y reiteró su compromiso para continuar mejorando las instalaciones y el servicio de la red.

Concluyó el servicio especial que permitió operar la Línea 2 del @MetroCDMX en dos tramos durante los trabajos de rehabilitación. Desde ayer, los trenes circulan de manera continua de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa.



Agradezco el apoyo de @RTP_CiudadDeMex y, especialmente,… pic.twitter.com/6Ixo6aPCD6 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 8, 2026

SPB