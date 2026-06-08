Servicio en Línea 2 del Metro CDMX: ¿Hay Estaciones Cerradas Hoy 8 de Junio 2026?

El Metro CDMX informa que los trenes ya circulan en toda la Línea 2, pero en algunas estaciones no hay ascenso y descenso de pasajeros

Servicio en la estación San Antonio Abad, de la Línea 2 del Metro CDMX. Foto: X @AdrianRubalcavaServicio en la estación San Antonio Abad, de la Línea 2 del Metro CDMX. Foto: X @AdrianRubalcava

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¿Viajas en la Línea 2 del Metro CDMX? Aunque ya hay servicio continuo, algunas estaciones siguen cerradas. Descubre cuáles y mantente informado sobre las mejoras en curso.

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¿Hay Estaciones Cerradas Hoy 8 de Junio 2026 en Metro CDMX? Así el Servicio en Líneas