¿Qué Estaciones del Metro CDMX Están Cerradas Hoy Lunes 8 de Junio 2026?

Durante el día, el Sistema de Transporte Colectivo registra diversas afectaciones, por lo que te informamos cómo transcurre el servicio para que consideres rutas alternas

Metro CDMXFoto: Cuartoscuro.

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Hoy lunes 8 de junio, el Metro CDMX presenta cierres en varias estaciones. Infórmate y planea rutas alternas para evitar inconvenientes.

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