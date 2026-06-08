Captan el Momento Exacto del Colapso de un Edificio por Terremoto en Filipinas

Imágenes muestran el momento en que un edificio se derrumba por el terremoto que sacudió Filipinas, mientras ciudadanos buscan resguardo en plena calle.

Foto: Getty ImagesFoto: Getty Images

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