Captan el Momento Exacto del Colapso de un Edificio por Terremoto en Filipinas

Momentos de pánico e incertidumbre se vivieron este 8 de junio en el sur de Filipinas, luego de que un potente terremoto de magnitud 7.8 sacudiera la región. A través de redes sociales y en agencias han comenzado a circular videos que muestran el preciso instante en que un edificio se desploma y como personas en las calles y mercados corren aterradas.

Un video publicado en redes sociales el 8 de junio de 2026 muestra cómo un edificio de la popular cadena de comida rápida Jollibee en la localidad de General Santos, al sur de Filipinas, se derrumba por el terremoto.

En segundos la fachada de la construcción desaparece por completo. El desprendimiento de la estructura genera un fuerte estruendo y levanta de inmediato una densa cortina de humo y polvo blanco que cubre por completo la vialidad. Donde antes estaba Jollibee no quedan más que trozos de concreto regados en las calles.

Captura de pantalla video AFP

Escenas de angustia en plena vía pública

El video registra no solo la destrucción material, sino el pánico de la población. En las imágenes se puede ver a una mujer aterrada que opta por agacharse en el suelo junto al camellón de la avenida, buscando protección.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Así se Derrumbaron Edificios en Filipinas tras Terremoto Magnitud 7.8

Al mismo tiempo, conductores de motocicletas frenan intempestivamente a mitad de la calle, mientras un hombre se sostiene con fuerza de un automóvil para no perder el equilibrio debido al fuerte movimiento.

Otros videos que circulan en redes muestran cómo varias personas corren desesperadas para tratar de salir de un mercado y también para alejarse de los cables de alta tensión que se mecen con fuerza entre los postes de luz.