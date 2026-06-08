Israel Bombardea Objetivos Iraníes Tras Oleada de Misiles

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este domingo luego de que Irán lanzara varias oleadas de misiles contra el norte de Israel, mientras el ejército israelí confirmó ataques aéreos contra objetivos militares iraníes en el oeste y centro del país.

De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel, la Fuerza Aérea israelí, guiada por información de Inteligencia Militar, atacó diversos objetivos vinculados al régimen iraní, aunque adelantó que dará más detalles sobre la operación en las próximas horas.

Irán ataca a Israel

Este domingo, Irán lanzó varios misiles contra territorio israelí, en un nuevo episodio que amenaza con romper el frágil alto al fuego alcanzado tras más de 100 días de conflicto en Oriente Medio.

Autoridades israelíes aseguraron que la mayoría de los proyectiles fueron interceptados por sus sistemas de defensa aérea. Sin embargo, el gobierno de Israel advirtió que responderá a la ofensiva iraní.

Teherán señaló que el ataque fue una represalia por los recientes bombardeos israelíes en Líbano, que dejaron al menos dos muertos y 20 heridos, entre ellos cuatro niños y cuatro mujeres, según el Ministerio de Salud libanés.

Los Guardianes de la Revolución de Irán calificaron el lanzamiento de misiles como una “advertencia” dirigida a Israel y amenazaron con ampliar las acciones militares en caso de nuevos ataques.

La ofensiva encendió las alertas internacionales y provocó la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no responda. Israel lanzó su ataque e Irán lanzó su ataque. No necesitamos otro”, declaró Trump en una entrevista telefónica citada por el periodista Barak Ravid, de Axios.

Posteriormente, Ravid informó en la red social X que, de acuerdo con un funcionario estadounidense, Trump sí habló con Netanyahu para intentar contener una mayor escalada militar en la región.

Con información de EFE/AFP