Trump Niega Retirada de 50,000 Soldados Hasta una "Conclusión" Definitiva en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este domingo retirar las tropas estadounidenses desplegadas en el conflicto contra Irán hasta que se alcance una resolución definitiva en la región.

Lo dijo en una entrevista grabada el viernes y emitida por la cadena NBC, a cien días del inicio de la guerra.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Demócratas y Algunos Republicanos Votan Contra la Guerra en Irán

¿Cuántos soldados hay y por qué no se van?

Trump señaló que aproximadamente 50,000 soldados permanecerán en zona de conflicto hasta que haya lo que él mismo llamó una "conclusión" en la región. No precisó qué condiciones deberían cumplirse para que eso ocurra ni estableció un plazo.

La declaración llega en un momento simbólico: el fin de semana marca el centenar de días desde el inicio de las operaciones militares contra Irán, un hito que el mandatario aprovechó para trazar, en términos generales, la postura de Washington hacia el conflicto.

Lo que Trump puso sobre la mesa este domingo

Tropas: 50,000 soldados desplegados; sin fecha de retiro.

Nuevo líder iraní: Mojtaba Jameneí, sucesor del anterior líder supremo.

Khamenei: Trump dice tener "alta probabilidad" de saber su ubicación.

Israel: pide ataques "quirúrgicos" contra Hezbolá en el Líbano.

Acuerdo con Irán: descartó levantar sanciones o descongelar activos de inmediato.

En la misma entrevista, Trump afirmó tener "alta probabilidad" de saber dónde se encuentra Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán.

Lo describió como una figura "más racional" que su predecesor, aunque no amplió los detalles ni explicó en qué basa esa valoración.

Sintonía con Netanyahu, con matices sobre el Líbano

Trump también se refirió a su relación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Aseguró que ambos están alineados a cien días de la guerra contra Irán, aunque reconoció que existen algunas discrepancias en torno a la ofensiva militar de Israel en el Líbano. En ese punto, dijo que preferiría ver ataques más "quirúrgicos" contra Hezbolá.

Un acuerdo con Irán no traerá alivio económico inmediato

Sobre una eventual negociación diplomática, Trump fue explícito: cualquier nuevo acuerdo con Irán no incluirá el descongelamiento inmediato de activos iraníes ni el levantamiento de sanciones.

No ofreció más detalles sobre qué forma tendría ese pacto ni en qué etapa se encuentran las conversaciones.