Trump Niega Retirada de 50,000 Soldados Hasta una "Conclusión" Definitiva en Irán

Trump descartó retirar 50,000 soldados de Irán hasta lograr una "conclusión" y anticipó que cualquier acuerdo no levantará sanciones de inmediato.

Trump Niega Retirada de 50,000 Soldados Hasta una "Conclusión" Definitiva en IránEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa a bordo del Air Force One. Foto: Reuters / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

A 100 días de conflicto, Trump no retirará tropas de Irán y descarta aliviar sanciones. ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+