Trump Pide a Netanyahu Evitar Represalias y Urge a Irán Volver a Diálogo tras Ataque con Misiles

El presidente de Estados Unidos aseguró que los ataques iraníes complican las negociaciones de paz, pero insistió en que aún es posible alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto.

Trump pedirá a Netanyahu que no haya represalias por ataque con drones de Irán.AP

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Trump insta a Irán a volver al diálogo tras ataques con misiles a Israel. ¿Se logrará un acuerdo de paz? Descubre más sobre esta tensa situación.

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