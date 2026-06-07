Trump Pide a Netanyahu Evitar Represalias y Urge a Irán Volver a Diálogo tras Ataque con Misiles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los ataques con misiles lanzados por Irán contra Israel este domingo no ayudarán a las negociaciones para poner fin a la guerra, aunque reiteró su disposición a impulsar un acuerdo diplomático y pidió a Teherán regresar a la mesa de diálogo.

En declaraciones telefónicas a Fox News, Trump reaccionó a la ofensiva iraní que activó las alertas antiaéreas en territorio israelí y elevó nuevamente las tensiones en la región. “Ciertamente, no va a ayudar a las negociaciones”, señaló el mandatario al referirse al lanzamiento de misiles por parte de Irán.

A pesar de ello, insistió en que aún existe una oportunidad para alcanzar un acuerdo que permita detener el conflicto, que este domingo cumplió 100 días desde su inicio.

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“Lo que le sugeriría a Irán: ya disparaste tus misiles, es suficiente. Vuelve a la mesa y haz un trato”, declaró Trump, quien ha mantenido contactos diplomáticos para intentar evitar una mayor escalada militar.

Las declaraciones representan su primer pronunciamiento público después de que Irán violara el alto el fuego alcanzado en abril entre Washington y la República Islámica, al lanzar una primera ronda de misiles contra Israel. De acuerdo con el Ejército israelí, todos los proyectiles fueron interceptados con éxito.

"Debería arder esta noche"

La tensión aumentó aún más tras las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, quien escribió en la red social X que “Teherán debería arder esta noche”, en referencia a una posible respuesta militar contra Irán.

Trump también expresó su inconformidad con una operación militar israelí realizada este domingo contra los suburbios de Dahye, en el sur de Beirut, considerados un bastión del grupo chií Hizbulá y una de las principales líneas rojas señaladas por Irán para preservar la tregua regional.

“No estoy feliz con eso”, respondió el mandatario estadounidense al ser cuestionado sobre el bombardeo israelí en la capital libanesa.

Además, según informó Axios, Trump aseguró que llamará al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que no responda a los ataques iraníes y evitar una nueva escalada del conflicto.

El presidente estadounidense sostuvo que las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz continúan avanzando y aseguró que se encuentra “muy cerca” una solución negociada que permita poner fin a la guerra.