Al Menos 35 Embarcaciones Pesqueras Destruidas por Incendio en Puerto de Manta, en Ecuador

A través de videos compartidos en redes, fueron capatadas las imágenes del fuego consumiendo los buques.

Incenido de embarcaciones pesqueras en puerto de Manta, en EcuadorFoto: EFE
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