Fuga de Agua Potable Inunda Calles de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero en Iztapalapa

La avería en una tubería provocó una fuga de agua potable que llevó el nivel de líquido a cubrir banquetas y rejas de edificios, aunque, al momento, no se registran daños en viviendas.

Agua rebasa banquetas por fuga en unidad habitacional Vicente Guerrero, en IztapalapaX @SGIRPC_CDMX

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Impactante fuga de agua en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero: calles inundadas y un carril del periférico abierto. Las autoridades siguen trabajando en la reparación.

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