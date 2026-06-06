Fuga de Agua Potable Inunda Calles de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero en Iztapalapa

Una fuga de agua potable generó una inundación en las inmediaciones de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa. El incidente se registró cerca de la 1 de la tarde, entró primero en los estacionamientos del complejo residencial y afectó la vialidad en el cruce de Periférico y la avenida Revolución Social, lo que provocó el despliegue de diversas dependencias capitalinas para controlar la situación.

De acuerdo con reportes de las autoridades, personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SEGIAGUA) acudió al sitio para trabajar en el control y reparación de la tubería dañada.

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Elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRP) en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron la apertura de accesorios hidráulicos y coladeras para bajar los niveles de agua acumulada.

Desaparecen banquetas

A través de imágenes difundidas en videos se puede constatar la magnitud del encharcamiento, que cubrió por completo la avenida y las banquetas de la zona habitacional.

En Periférico y Revolución Social, col. U.H. Vicente Guerrero, @Alc_Iztapalapa, personal de @SEGIAGUA atiende una fuga de agua potable.



Personal de la @SGIRPC_CDMX, en coordinación con @Bomberos_CDMX, realizan la apertura de accesorios hidráulicos para mitigar los niveles de… pic.twitter.com/5hmPrY5Yj2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 6, 2026

El nivel del agua llegó a cubrir las bases y las partes bajas de las rejas de protección perimetral de los edificios, así como algunos accesos peatonales. En los videos también se observa a los elementos de bomberos y de protección caminando con el agua por encima de los tobillos mientras realizan las labores de desazolve.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Se Ve Mega Fuga de Agua en Col. Vicente Guerrero en Iztapalapa, CDMX

A pesar de la espectacularidad del flujo de agua y la extensión del encharcamiento en la vía pública, las autoridades informaron que, al momento, no se registran afectaciones al interior de las viviendas ni en los comercios de la zona. Las labores de bombeo y reparación continúan en el punto para restablecer la normalidad vial y asegurar el suministro. Al momento se encuentra abierto solo un carril de periférico.