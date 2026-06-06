Clausuran Pozo Ilegal de Agua en Junta Auxiliar de Puebla; Hay Cuatro Detenidos

Fueron aseguradas diez pipas presuntamente utilizadas para distribuir el vital líquido en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.

Pozo Ilegal Agua Clausurado Cuatro Detenidos San Pablo Xochimehuacan PueblaFoto: Conagua

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Autoridades clausuran pozo ilegal en San Pablo Xochimehuacan, Puebla. 40 litros por segundo robados. 4 detenidos y 10 pipas aseguradas. Infórmate sobre este caso.

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