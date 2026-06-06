Clausuran Pozo Ilegal de Agua en Junta Auxiliar de Puebla; Hay Cuatro Detenidos

El sábado 6 de junio de 2026 se cumplimentó una orden de cateo en un predio de la colonia Santa María en San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar de la capital poblana.

El operativo realizado al norte de la ciudad dejó como saldo diez pipas aseguradas, cuatro personas detenidas, y la clausura de un pozo ilegal presuntamente utilizado para el robo de agua.

Clausuran pozo ilegal para el robo de agua en San Pablo Xochimehuacan, Puebla

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el pozo ilegal contaba con una bomba sumergible y cuatro andenes para suministrar del líquido a las pipas. Además se detectó una conexión a una línea de conducción del Sistema Operador de Agua Potable de la ciudad de Puebla (Soapap).

La dependencia federal detectó el robo de 40 litros por segundo, equivalente a tres millones 500 mil litros por día, suficiente para dotar de agua a 35 mil habitantes. Por lo anterior, personal de la Conagua clausuró el sitio y la toma.

Durante el operativo agentes de la Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano realizaron acciones de abanderamiento del inmueble así como de acordonamiento. En tanto, agentes ministeriales realizaron las pesquisas para integrar las carpetas de investigación.

Foto: Conagua

Catean inmueble relacionado con la venta ilegal de agua en San Felipe Hueyotlipan, Puebla

Un fuerte despliegue de seguridad se registró el pasado 4 de junio en un inmueble ubicado sobre la calle 5 de Febrero, esquina con Hidalgo, en San Felipe Hueyotlipan, de la capital poblana.

Las diligencias fueron encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo del Ejército Mexicano y la Policía Estatal, quienes mantuvieron el cierre de la circulación durante varias horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Catean Inmueble Presuntamente Relacionado con Venta Clandestina de Agua en Puebla

Versiones preliminares indicaron que el inmueble estaría relacionado con la operación de pozos de agua y la presunta venta clandestina del vital líquido por medio de pipas.

Con información de Jorge Cea

GMAZ