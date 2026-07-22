Seguridad

Motociclistas Abandonan Mochila con Más de 400 Mil Pesos, Armas, Drogas y Joyería en León

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado vieron a los hombres sospechosos, quienes huyeron y abandonaron una mochila con la mercancía.

Los hombres al huir, abandonaron la mercancía.Foto: Seguridad León

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En León, una persecución termina con el abandono de 400 mil pesos, armas y joyería. Los sospechosos escapan, pero la FSPE recupera la mercancía.

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