Motociclistas Abandonan Mochila con Más de 400 Mil Pesos, Armas, Drogas y Joyería en León

Tras una persecución por la colonia Barranca de Venaderos, en León, elementos de las ​​Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) lograron recuperar más de 400 mil pesos, armas, joyería y varios envoltorios de drogas.

De acuerdo a la dependencia de Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato, los hechos ocurrieron minutos después de las 6 de la tarde, cuando los elementos de la FSPE realizaban rondines por esta colonia

Al llegar a una de las calles, vieron a lo lejos dos hombres a bordo de una motocicleta que al notar la presencia de los uniformados, comenzaron a comportarse de forma sospechosa.

En ese momento, los uniformados notaron el extraño actuar de los motociclistas, quienes aceleraron su paso para poder perder a los elementos de Seguridad, quienes también comenzaron con la persecución.

Al legar a una de las calles, donde hay un predio, los motociclistas aprovecharon para bajarse de la moto y tratar de huir corriendo, olvidando en la escena, una mochila, así como el vehículo.

Revisan la mochila y encuentran droga, armas, dinero y joyas

Al huir corriendo, los dos hombres lograron perderse entre las hierbas del predio, por lo que al llegar los elementos de la FSPE, así como de la Guardia Nacional, implementaron un operativo, sin resultado positivo.

Al revisar lo que habían abandonado, los uniformados, se dieron cuenta que al interior de la mochila, encontraron tres armas cortas calibre 9 milímetros, cartuchos útiles y 153 dosis de una sustancia con características similares al cristal, además de 463 mil 854 pesos en efectivo, 32 piezas de joyería, una báscula gramera y la motocicleta en la que viajaban las dos personas.

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