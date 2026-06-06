¿Habrá Suspensión Total de tu Línea? Estos Servicios Seguirán Funcionando Sin Alta en Julio 2026

Pese a que se ha dado a conocer que habrá suspensión de líneas telefónicas, algunos servicios seguirán disponibles para quienes no den de alta su número.

Hombre usa su teléfono celular, equipo que puede quedar sin línea telefónica en caso de no realizar registro.Se suspenderán líneas telefónicas que no se den de alta, pero permanecerán algunos servicios.Foto: Cuartoscuro | Archivo
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