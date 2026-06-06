¿Habrá Suspensión Total de tu Línea? Estos Servicios Seguirán Funcionando Sin Alta en Julio 2026
Pese a que se ha dado a conocer que habrá suspensión de líneas telefónicas, algunos servicios seguirán disponibles para quienes no den de alta su número.
Se suspenderán líneas telefónicas que no se den de alta, pero permanecerán algunos servicios.Foto: Cuartoscuro | Archivo
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PorRedacción N+
Con el fin del registro de líneas telefónicas en México, comenzará la suspensión de las mismas que no hayan sido dadas de alta. Aunque muchos servicios quedarán inhabilitados, algunos otros seguirán disponibles en julio 2026 y aquí te decimos cuáles son.
¿Habrá suspensión total de tu línea telefónica si no la registras?
Según señalan los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida.
Esta obligación, señala la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tiene como objetivo la seguridad pública. Se busca eliminar el anonimato que facilita la comisión de delitos como la extorsión telefónica, el fraude vía SMS y el secuestro virtual.
Además, al vincular un número a una identidad, las autoridades pueden identificar la titularidad de una línea involucrada en un hecho ilícito.
Cabe recordar que todos los usuarios, ya sean personas físicas o morales, deben registrar su línea celular, sin importar la modalidad de contratación (plan de renta o prepago).
¿Qué servicios seguirán funcionando sin alta en julio 2026?
Las líneas que no sean dadas de alta solamente podrá ser utilizada para llamadas a números de emergencia, como el 911, y de atención ciudadana, como el 088, 089, entre otros.
Por el lado de WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en México, habrá algunas afectaciones en el servicio, como:
Pérdida de la red de datos: Una vez suspendido el servicio por falta de registro, el usuario no podrá utilizar sus servicios de navegación ni datos móviles. Al carecer de conexión a internet en la vía pública, WhatsApp y el resto de las aplicaciones de mensajería dejarán de enviar y recibir mensajes de forma inmediata.
Restricción total de llamadas y alertas: El teléfono móvil quedará limitado de forma estricta y únicamente permitirá realizar llamadas hacia números de emergencia (como el 911) y a los centros de atención telefónica de la operadora para regularizar la situación.
Aunque WhatsApp mantiene su servicio básico sin costo, la aplicación requiere forzosamente de una línea telefónica activa y con conectividad para operar de forma ordinaria. Si la línea es suspendida por no realizar el trámite de vinculación, se perderá acceso cuando no haya una red wifi disponible.