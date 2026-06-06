Suspenden Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: ¿Por qué No Habrá Depósitos y Cuándo Regresan?

Se ha confirmado que se suspenderán los pagos de la Beca Rita Cetina 2026; conoce desde cuándo no habrá depósitos y hasta cuándo regresarán

La Beca Rita Cetina suspenden el pago tras la dispersión de junio 2026; conoce cuándo se reanuda.La CNBB confirmó que se suspenden los pagos de la Beca Rita Cetina luego del pago que se realiza en junio. Foto: Facebook Julio León
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Suspensión de Pagos Beca Rita Cetina 2026: ¿Por qué Hay Pausa en los Depósitos y Cuándo Regresa la Dispersión?