Suspenden Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: ¿Por qué No Habrá Depósitos y Cuándo Regresan?

Pese a que se ha dado a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de junio 2026, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) ha confirmado que se suspenderán los depósitos. ¿Por qué habrá una pausa? ¿Cuándo regresa la dispersión?

Y es que, como te dimos a conocer el pasado lunes 1 de junio, comenzó el periodo de entrega del apoyo correspondiente al tercer bimestre del año, mientras que continúa el proceso de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Cuándo se suspende el pago de la Beca Rita Cetina en 2026?

La CNBB ha confirmado que este año habrá una suspensión de la entrega de la Beca Rita Cetina. Este periodo está a la vuelta de la esquina y, aunque este 2026 no todos verán detenida la dispersión, muchos de los beneficiarios no tendrán este pago.

De acuerdo con la oficina encargada de los apoyos enfocados en estudiantes, se suspende el pago de la Beca Rita Cetina en julio y agosto 2026.

Sin embargo, será en el octavo mes del año cuando, por primera vez, se entregue el depósito a los estudiantes de primaria, aunque este solo será para los de dicho nivel, mientras que los alumnos de secundaria no recibirán este apoyo, que es anual.

¿Por qué se suspende el pago de la Beca Rita Cetina en 2026?

La suspensión del pago de la Beca Rita Cetina 2026 para secundaria se debe a que este apoyo no se entrega durante el periodo vacacional, ya que su fin es coadyuvar en los gastos que surgen durante el año escolar.

A diferencia del apoyo para primaria, que este se entrega en agosto para ayudar en los gastos que representa la adquisición de uniformes y útiles escolares.

Ahora, si tu pregunta es cuándo se reanuda el pago: este regresa en el mes de octubre, según se ha hecho en los últimos años, siendo el primer depósito del año 2026-2027.

Si se sigue con el modelo de organización que se lleva hasta ahora, la dispersión se realizará en orden alfabético, con base en la inicial del primer apellido de los beneficiarios.