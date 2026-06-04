¿Qué Apoyos del Bienestar Están Pagando en Junio 2026 a Hombres y Mujeres? Fechas y Montos

Recién comenzó el sexto mes del año y aunque millones de adultos mayores vienen de cobrar su pensión, varios programas dan pagos en junio 2026, por eso acá te decimos qué apoyos del Bienestar depositan a hombres y mujeres, las fechas de dispersión y el monto que recibirán los beneficiarios de cada ayuda.

Durante todo el año hay novedades, por eso en una nota previa ya te contamos qué programas de apoyo del gobierno tienen registro abierto en junio 2026, pues hay inscripción a la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años y beneficiarios de 30 a 64 años pueden inscribirse a la nueva ayuda que dan en todo el país.

¿Qué apoyos Bienestar dan pagos en junio 2026 a hombres y mujeres?

Para este mes cuatro programas del Bienestar depositarán el apoyo correspondiente al mes de junio o al bimestre de mayo-junio, según corresponda. Las fechas de pago son las siguientes para cada ayuda:

Jóvenes Construyendo el Futuro

Este programa aplica para jóvenes de 18 a 29 años de edad que no trabajan ni estudian, pero están inscritos a un centro de trabajo. Todas las mujeres y hombres que estén dentro van a cobrar su apoyo mensual este 28 de junio 2026.

Durante todo el mes de junio hay registro a Jóvenes Construyendo el Futuro, por eso es importante que las personas interesadas hagan su inscripción y vinculación a un centro de trabajo lo más pronto posible, pues hay cupo limitado.

Beca Rita Cetina

Los beneficiarios de continuidad de la Beca Rita Cetina para secundaria van a recibir su apoyo económico del 1 al 12 de junio 2026, esto de acuerdo con la letra inicial del apellidos de los madres, pares y tutores de los beneficiarios.

Los nuevos beneficiarios de primaria que recién hicieron su registro y empezaron a recibir su Tarjeta del Bienestar, su pago anual de 2,500 pesos llegará hasta el próximo mes de agosto 2026.

Vinculación Productiva INAPAM

El programa que busca promover empleos remunerados y actividades voluntarias a todos los adultos mayores que cuenten con su tarjeta INAPAM van a cobrar su apoyo, ya sea en la primera o segunda quincena de este mes (12 o 15 de junio y el 30 de junio) esto según la forma en que reciban su sueldo , ya sea quincenal y mensual .

Beca Benito Juárez

Para este mes debería caer el apoyo de las Becas Benito Juárez Media Superior y de Jóvenes Escribiendo el Futuro para universitarios, que corresponde al bimestre de mayo-junio 2026, pero hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el calendario de pagos.

¿Cuánto dan de pago los apoyos Bienestar en junio 2026?

Los cinco apoyos del Bienestar que van a tener dispersión de pagos este mes depositan diferentes cantidades de dinero a hombres y mujeres:

Jóvenes Construyendo el Futuro: Da un pago de 9,582 pesos por beneficiario. Beca Rita Cetina: Paga 1,900 pesos y 700 pesos más por cada hijo extra que haya en la familia y curse el nivel secundaria. Vinculación Productiva INAPAM: Da un pago mínimo de 9,582 pesos, que es el salario mínimo establecido en la ley. Beca Benito Juárez Media Superior: Da un depósito de 1,900 pesos por beneficiario. Jóvenes Escribiendo el Futuro: Paga 5,800 pesos por cada estudiante beneficiario.

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