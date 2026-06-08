Apuñalan a Cinco Personas en Penn Station de Nueva York, Sospechoso Está Detenido

Cinco personas resultaron heridas la tarde de este domingo tras una serie de apuñalamientos registrados en la estación Penn de Nueva York, uno de los principales nodos de transporte de la ciudad. Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido y permanece bajo custodia.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York, los servicios de emergencia acudieron al lugar alrededor de las 19:00 horas y localizaron a cinco víctimas con diferentes niveles de gravedad. Una de ellas presentaba heridas graves, dos más sufrieron lesiones moderadas y las dos restantes resultaron con heridas leves.

Todos los lesionados fueron trasladados al Hospital Bellevue para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del sospechoso ni los posibles motivos del ataque.

AP / Ilustrativa

Atentado previo a visita de Trump

El incidente ocurrió en vísperas de un evento de relevancia para la ciudad: la asistencia del presidente Donald Trump al juego de las finales de la NBA, programado para la noche del lunes en el Madison Square Garden, recinto ubicado justo encima de la estación Penn.

La visita presidencial ya había motivado un reforzamiento de las medidas de seguridad en los alrededores del estadio y en las calles cercanas, con la participación prevista del Servicio Secreto, el Departamento de Policía de Nueva York y otras agencias de seguridad.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado si el ataque alterará los dispositivos de seguridad o la logística prevista para el encuentro deportivo. Sin embargo, el hecho ocurrió en una zona de alta afluencia por la que transitan millones de viajeros, turistas y aficionados cada año.

Se espera que la estación Penn registre una afluencia particularmente elevada debido a la celebración del primer partido de unas finales de la NBA en el Madison Square Garden desde 1999.