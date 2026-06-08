Apuñalan a Cinco Personas en Penn Station de Nueva York, Sospechoso Está Detenido

El ataque ocurrió en uno de los centros de transporte más concurridos de Nueva York, a un día de la visita de Donald Trump al Madison Square Garden para las Finales de la NBA.

Cinco personas fueron apuñaladas en Penn Station en Nueva YorkAP / Ilustrativa

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