Terremoto en Filipinas de Magnitud 7.8 Deja Un Muerto y Edificios Colapsados

Una persona murió y cuatro resultaron heridas el lunes en un terremoto de magnitud 7.8 que provocó el colapso de edificios el sur de Filipinas y generó alertas regionales de tsunami, informaron las autoridades.

"Muchos edificios fueron afectados, pero no puedo enumerarlos ahora porque estamos ocupados con los rescates", declaró el sargento Robert Dagon, de la policía de Ciudad General Santos.

"Varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron", agregó.

El sismo tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla sureña de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Emiten alerta de tsunami tras terremoto en Filipinas

De acuerdo con los primeros reportes, se ha emitido una alerta de tsunami para Filipinas, Indonesia, Palaos, Taiwán y Papúa Nueva Guinea tras el fuerte sismo.

El Gobierno de Filipinas instó a los residentes a evacuar hacia tierra adentro en las zonas de:

Sarangani

Davao Occidental

Tawi-Tawi

Sulu

Basilan

Zamboanga del Sur

Zamboanga Sibugay

Sultán Kudarat

Cotabato Sur

"Los propietarios de embarcaciones en puertos, estuarios o aguas costeras poco profundas de las provincias mencionadas deben asegurar sus embarcaciones y alejarse de la costa.

"Las embarcaciones que ya se encuentren en alta mar durante este período deberán permanecer en aguas profundas hasta nuevo aviso", indicaron las autoridades filipinas.

Por su parte, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, siglas en inglés) registró el terremoto a las 17:37 horas, con una profundidad de 35 kilómetros.

Sin embargo, dicho centro rebajó a 7.8 la magnitud del terremoto, mientras se emiten los datos exactos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas.

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