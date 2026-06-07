Terremoto en Filipinas de Magnitud 7.8 Deja Un Muerto y Edificios Colapsados

De acuerdo con los primeros reportes, se ha emitido una alerta de tsunami para Filipinas, Indonesia, Palaos, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

Terremoto en Filipinas. Foto @Global_ReportHQTerremoto en Filipinas. Foto @Global_ReportHQ

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