Avión Privado Se Estrella en Aeropuerto Turístico de República Dominicana

Un jet privado se accidentó este domingo en la pista del Aeropuerto Internacional de La Romana. Autoridades aún investigan las causas del siniestro.

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