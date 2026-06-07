Avión Privado Se Estrella en Aeropuerto Turístico de República Dominicana

Un avión privado se estrelló este domingo en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de La Romana, en el este de República Dominicana, lo que generó una intensa movilización de los servicios de emergencia para controlar el incendio provocado por el impacto.

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales mostraron una enorme columna de humo elevándose desde el aeropuerto, mientras camiones cisterna trabajaban para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la terminal aérea.

De acuerdo con información proporcionada a la agencia AFP por el director de la Junta de Aviación Civil de República Dominicana, Héctor Porcella, las autoridades aún no contaban con detalles precisos sobre las circunstancias del accidente ni sobre posibles víctimas.

Medios locales señalaron que la aeronave involucrada sería un Gulfstream G200, un avión ejecutivo con capacidad para transportar entre ocho y 18 pasajeros, utilizado comúnmente para vuelos privados y corporativos.

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Ciudad turística

El accidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional de La Romana, una terminal aérea internacional de carácter privado que presta servicio a la ciudad turística de La Romana, uno de los destinos más visitados del país caribeño.

República Dominicana, nación de aproximadamente 11.6 millones de habitantes, tiene en el turismo una de sus principales fuentes de ingresos gracias a sus playas y complejos turísticos reconocidos internacionalmente.

El incidente trae a la memoria otro accidente aéreo ocurrido en diciembre de 2021, cuando un avión privado que había despegado del Aeropuerto Internacional de Las Américas se estrelló, con saldo de nueve personas fallecidas. Entre las víctimas se encontraba el productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, conocido artísticamente como Flow La Movie.

Hasta el momento, las autoridades dominicanas mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del accidente ocurrido este domingo en La Romana.