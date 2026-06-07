Tiroteo Cerca del Campamento de la Selección de Inglaterra, en Kansas City, Deja 9 Heridos

A pocos días para el arranque de la Copa del Mundo, se registró un incidente con arma de fuego a pocos minutos del campamento de concentración de la selección inglesa

Jugadores de la selección de Inglaterra durante un partido amistoso previo al MundialFoto: Getty Images
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