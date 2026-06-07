Tiroteo Cerca del Campamento de la Selección de Inglaterra, en Kansas City, Deja 9 Heridos

A escasos días de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, las alarmas de seguridad se han encendido en una de las sedes mundialistas. Un tiroteo registrado en la madrugada de este fin de semana en Kansas City, Missouri, a muy corta distancia de las instalaciones designadas para el campamento base de la Selección de Inglaterra, dejó un saldo de nueve personas heridas.

El incidente, reportado inicialmente por el medio internacional The Athletic, desató un despliegue de emergencia inmediato por parte de las fuerzas del orden locales en una ciudad que albergará múltiples compromisos del torneo de la FIFA.

De acuerdo con los reportes policiales, los disparos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas del sábado sobre la transitada Avenida Troost, un corredor comercial ubicado a solo unos minutos del Swope Soccer Village y del hotel donde se concentrará la escuadra británica durante la justa internacional. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a una multitud dispersándose.

En la escena se brindó atención médica inicial a tres mujeres heridas de bala, mientras que otros seis adultos se trasladaron por sus propios medios a hospitales cercanos. Fuentes médicas indicaron que, afortunadamente, ninguna de las lesiones pone en riesgo la vida de las víctimas y, de momento, no hay sospechosos detenidos, aunque los agentes de la policía continúan patrullando la zona

¿Dónde Está la Selección de Inglaterra?

Para tranquilidad de los aficionados británicos, el plantel de Inglaterra no se encontraba en Kansas City al momento del altercado. El equipo dirigido por Thomas Tuchel está realizando su pretemporada en Florida —donde recientemente vencieron 1-0 a Nueva Zelanda en un amistoso en Tampa— y tiene programado viajar a Missouri hasta el próximo sábado 13 de junio.

No obstante, dado que Kansas City también fungirá como búnker para potencias como Argentina y Países Bajos, el comité organizador local y las agencias de seguridad ya coordinan esfuerzos para reforzar la vigilancia militar y policial en los perímetros de todos los campamentos base.