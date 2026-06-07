Continúan con Reparaciones tras Falla Eléctrica Interna Registrada en el Aeropuerto de Monterrey

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la noche del sábado 6 de junio de 2026 recibió el reporte de una falla interna en las instalaciones particulares del Aeropuerto Internacional de Monterrey, situación que ocasionó afectaciones temporales en el suministro eléctrico dentro de la terminal aérea.

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa productiva del Estado, tras recibir el reporte, personal especializado se mantuvo atento al incidente y colaboró en las acciones necesarias para atender la situación presentada en el aeropuerto.

Servicio restablecido en una hora

La CFE detalló que, mediante maniobras internas realizadas en las propias instalaciones del aeropuerto, el servicio eléctrico logró ser restablecido en aproximadamente una hora, permitiendo que las operaciones continuaran de manera gradual y bajo supervisión técnica. Asimismo, la dependencia precisó que el incidente registrado no tuvo relación alguna con la infraestructura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, luego de que se verificara que la red encargada de suministrar energía al Aeropuerto Internacional de Monterrey se encontraba operando en condiciones normales.

La aclaración fue emitida con el objetivo de informar que el origen de la falla se localizó al interior de las instalaciones particulares de la terminal aérea y no en el sistema de distribución de energía administrado por la CFE. La Comisión Federal de Electricidad señaló que personal técnico permanece brindando apoyo para llevar a cabo las reparaciones definitivas en el menor tiempo posible.

Además de las labores de reparación, los especialistas trabajaron en la identificación y eliminación de cualquier condición de riesgo que pudiera afectar el correcto funcionamiento y la operación del aeropuerto. La intervención busca garantizar que las instalaciones operen de manera segura y que no se presenten nuevas afectaciones derivadas de la falla reportada.

Hasta el momento, la CFE reiteró que la red de suministro eléctrico que alimenta al aeropuerto mantiene condiciones normales de operación y continúa colaborando con las autoridades aeroportuarias para concluir los trabajos necesarios.