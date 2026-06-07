Continúan con Reparaciones tras Falla Eléctrica Interna Registrada en el Aeropuerto de Monterrey

Una falla interna registrada la noche del 6 de junio en las instalaciones particulares del Aeropuerto Internacional de Monterrey provocó una interrupción temporal del servicio eléctrico.

Aeropuerto Internacional de MonterreyFoto: N+

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El Aeropuerto de Monterrey sufrió una falla interna que afectó el suministro eléctrico. CFE intervino rápidamente y el servicio se restableció en una hora. Detalles aquí.

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