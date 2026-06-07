Florentino Pérez Reelegido como Presidente del Real Madrid

Florentino Pérez ha sido reelegido presidente del Real Madrid, luego de su victoria en las urnas sobre su rival Enrique Riquelme. Esta fue la primera vez en 20 años que los socios del Real Madrid participaban en unas elecciones presidenciales, ya que Pérez había sido elegido sin oposición en cada uno de los cinco ciclos electorales anteriores del club, celebrados en 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025.

Pérez, de 79 años de edad, convocó a elecciones el pasado 12 de mayo, durante una conferencia de prensa en la que afirmó que existía una campaña para destituirlo del cargo, esto a pesar de tener un mandato vigente hasta 2029.

En ese sentido, las elecciones se dieron bajo el contexto de la segunda temporada consecutiva del club sin un trofeo importante.

¿Quién fue el rival de Florentino Pérez en las elecciones presidenciales del Real Madrid?

Enrique Riquelme, un empresario de 37 años, se alzó como el único rival de Pérez en unas elecciones en las que pudieron votar alrededor de 100 mil socios del Real Madrid, de acuerdo con estimaciones de The New York Times.

“Después de 20 años, la gente puede votar”, dijo Riquelme en un discurso a los periodistas tras emitir su voto en las urnas. “Llevamos a cabo nuestra campaña para impedir la venta del club. Si no hubiéramos dado este paso, el club habría estado en venta. Estas no son unas elecciones normales; son un referéndum. Si los socios no votan, estas serían las últimas elecciones del Real Madrid tal como lo conocemos", afirmó.

Cabe mencionar que el Real Madrid es uno de los cuatro clubes españoles que aún son propiedad de sus socios, junto con el Barcelona, ​​el Athletic Club y el Osasuna.

En respuesta y tras darse a conocer su victoria, Florentino Pérez dijo: "Que quede claro: bajo mi liderazgo, el Real Madrid siempre ha pertenecido, pertenece y siempre pertenecerá a sus socios. Habéis demostrado lo que es el madridismo: el espíritu que une a millones de personas en todo el mundo".