¿Los Adultos Mayores Pagan ISR por su Pensión Bienestar en Junio 2026? SAT Aclara Quiénes Sí

Si eres adulto mayor y recibiste tu Pensión Bienestar en mayo 2026, debes tener claro si debes pagar impuestos durante este mes por el depósito de 6,400 pesos que cayó en tu cuenta. El Servicio de Administración Tributaría aclaró quiénes sí y quiénes no pagan ISR por su pensión y en N+ te explicamos.

El SAT difundió un comunicado en respuesta a información que comenzó a circular en redes sociales en la que se hablaba sobre el impuesto sobre la renta relacionada a Pensiones en México. Por lo que para no crear mayor confusión entre los adultos mayores dio a conocer puntos clave sobre este pago.

Recuerda que el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar de mayo-junio 2026 ya concluyó con el depósito a todas las letras y apellidos, por lo que será hasta junio cuando se den a conocer las próximas fechas de pago.

La información fue dada a conocer por Leticia Ramirez Amaya, nueva secretaría del Bienestar del Gobierno de México, tras la salida de Ariadna Montiel como titular de la dependencia.

Si en casa hay adultos de 30 a 64 años, te recordamos que el Gobierno de México mantiene abierto el registro al nuevo apoyo bienestar.

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Entonces, ¿los adultos mayores pagan ISR por su Pensión Bienestar en Junio 2026?

Volviendo a la pregunta inicial, debes saber que los adultos mayores que reciben la Pensión Bienestar no pagan Impuesto sobre la Renta (ISR) por los 6,400 pesos que son depositados en su Tarjeta del Bienestar. Ni este mes ni ningún otro.

Ello, toda vez que el artículo 90 de la Ley del ISR en México establece que "no se consideran ingresos por los que esté obligado al pago de dicho impuesto, los apoyos económicos que reciban los contribuyentes, a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o Entidades Federativas".

De tal modo que, dado que la Pensión Bienestar para Adultos Mayores es un programa social, el beneficiario no debe pagar impuestos sobre el monto que percibe.

¿Quiénes sí y quiénes no pagan ISR sobre las Pensiones en México?

El artículo 93 de la misma Ley del ISR indica que si bien la mayoría de los pensionados en México están libres del pago de ese impuesto por los ingresos que perciban como pensión. Aunque hay personas que sí deben cubrir el monto por el ISR ante el SAT.

Así, quienes sí pagan impuestos son aquellos cuya pensión supera los 53 mil 493 pesos al mes. Mientras que si el depósito que cae a tu cuenta es menor al rango antes indicado no debes pagar ningún tipo de impuesto sobre éste.