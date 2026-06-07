¿Los Adultos Mayores Pagan ISR por su Pensión Bienestar en Junio 2026? SAT Aclara Quiénes Sí

El mes pasado se depósito el monto correspondiente al bimestre mayo-junio de la Pensión Bienestar para adultos mayores, pero ¿ésta genera Impuesto sobre la Renta?, el SAT lo aclara.

Adultos Mayores en Espera de su Pensión Bienestar. ¿La Pensión Bienestar paga Impuesto ISR?¿Eres Pensionado del Bienestar? El SAT Aclaró si debes pagar el ISR sobre tu Pensión del Gobierno de México. Te explicamos. Foto: Cuartocuro.
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