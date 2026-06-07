Brasil Sufre Baja para el Mundial 2026 por Lesión: ¿Quién Será el Reemplazo de Wesley?

A menos de una semana para el silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026, la Selección de Brasil ha recibido un golpe devastador en su línea defensiva. El lateral derecho Wesley, una de las piezas emergentes y consolidadas en el esquema del director técnico Carlo Ancelotti, ha quedado oficialmente descartado de la cita mundialista tras sufrir una grave lesión muscular en el último partido de preparación del combinado sudamericano.

El alarmante suceso ocurrió el pasado sábado durante el encuentro amistoso celebrado en Cleveland, donde la "Canarinha" se impuso por 2-1 ante la Selección de Egipto. Cuando apenas transcurrían 16 minutos de la primera mitad, el defensor de la AS Roma sintió un pinchazo en la zona inguinal que le impidió continuar en el terreno de juego, obligándolo a abandonar la cancha visiblemente afectado por la situación.

Wesley le Dice Adiós al Mundial

Los peores presagios de la delegación brasileña se confirmaron la mañana de este domingo tras los exámenes médicos de rigor. A través de un comunicado oficial, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ratificó la gravedad del percance:

"La resonancia magnética realizada al jugador Wesley reveló una lesión en el músculo aductor de su muslo izquierdo. La CBF lamenta profundamente esta lesión. Wesley es un futbolista muy querido por el plantel y siempre será considerado parte de este grupo que busca la sexta estrella".

El diagnóstico tumba por completo las aspiraciones del futbolista de 22 años, quien venía de completar una exigente temporada europea con 69 partidos oficiales disputados, consolidándose como el dueño de la banda derecha del Scratch.

¿Quién reemplazará a Wesley en Brasil?

Ante la sorpresiva e importante baja de su único lateral diestro nominal, Carlo Ancelotti se vio forzado a realizar un movimiento estratégico de última hora. En lugar de convocar a otro zaguero, el cuerpo técnico optó por llamar de emergencia a Éderson, mediocampista del Atalanta de Italia, quien se integrará a la concentración en territorio estadounidense este mismo lunes.

Este movimiento obligará a Brasil a reestructurar su parado táctico, posicionando veteranos como Danilo o Roger Ibañez para cubrir el carril derecho. Con el debut mundialista programado para el próximo sábado 13 de junio ante Marruecos, el pentacampeón del mundo trabaja a marchas forzadas para mitigar el impacto de perder a una de sus figuras defensivas más prometedoras a días del torneo más importante del planeta.