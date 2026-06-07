Brasil Sufre Baja para el Mundial 2026 por Lesión: ¿Quién Será el Reemplazo de Wesley?

La selección de Brasil sufrió una lesión durante el partido amistoso que sostuvieron ante Egipto, a días de que comience el Mundial

Jugadores de la selección de Brasil durante un partido amistoso previo al MundialFoto: Getty Images
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