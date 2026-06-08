Knicks Anuncian Medidas de Seguridad en Las Finales de la NBA por Asistencia de Donald Trump

El equipo de la ciudad de Nueva York emitió un comunicado conjunto con el Servicio Secreto y el Madison Square Garden de cara al Juego 3 de Las Finales

Donald Trump durante un partido de la NBAFoto: Getty Images
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