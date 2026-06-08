Knicks Anuncian Medidas de Seguridad en Las Finales de la NBA por Asistencia de Donald Trump

El furor por el regreso de las Finales de la NBA a la "Meca del Básquetbol" ha alcanzado niveles sin precedentes, pero el esperado Juego 3 entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs no solo estará marcado por la intensidad deportiva. La franquicia neoyorquina, en estricta coordinación con el Servicio Secreto de los Estados Unidos y la Policía de Nueva York (NYPD), ha anunciado un despliegue de seguridad excepcional de cara al partido de este lunes en el Madison Square Garden, motivado por la asistencia confirmada del presidente Donald Trump.

A través de un comunicado conjunto emitido por el Madison Square Garden y las agencias federales, se advirtió a los aficionados que el protocolo de ingreso sufrirá modificaciones drásticas comparadas con la temporada regular. El objetivo primordial es garantizar un entorno controlado para las operaciones de protección presidencial sin arruinar la experiencia de los miles de espectadores que pagaron sumas astronómicas por un boleto.

Restricciones severas y filtros estilo aeropuerto

Entre las normativas más destacadas para el compromiso de este lunes por la noche se encuentra una estricta política de "cero mochilas" (no-bag policy). Los Knicks han solicitado de manera explícita a los asistentes que lleven consigo la menor cantidad posible de objetos personales y pertenencias esenciales. No habrá áreas de paquetería o almacenamiento disponibles dentro ni en los alrededores del recinto para aquellos que infrinjan esta regla.

Asimismo, las puertas del Madison Square Garden abrirán con anticipación y se implementarán revisiones electrónicas y físicas exhaustivas, descritas por las autoridades como "controles al estilo de la TSA" (agencia de seguridad aeroportuaria estadounidense). Debido a las inevitables filas que provocarán estos filtros magnéticos y de escaneo, la organización instó formalmente a la fanaticada a arribar al pabellón por lo menos dos horas antes del salto inicial, programado para las 8:40 p.m. hora local.

Cancelación de las 'Watch Parties' en el exterior

El impacto de la visita presidencial no se limitará al interior del inmueble. En un movimiento de última hora que ha causado revuelo entre los seguidores de la Gran Manzana, la policía neoyorquina confirmó la cancelación total de la tradicional watch party exterior que se venía realizando en la plaza pública Plaza33, adyacente al Garden.

Miles de fanáticos se habían congregado a las afueras en los dos partidos previos para ver el juego en pantallas gigantes. Sin embargo, las demandas logísticas del Servicio Secreto para establecer un perímetro seguro hicieron imposible mantener el evento masivo en la vía pública. Matt McCool, agente especial a cargo de la oficina de campo de Nueva York del Servicio Secreto, lamentó la decepción de los aficionados, pero enfatizó que la prioridad absoluta es la seguridad pública colectiva en una movilización de tal envergadura. Cabe destacar que el pasado viernes se registraron más de 20 arrestos en los alrededores del MSG tras los efusivos festejos por la victoria en el Juego 2, un factor que también pesó en la evaluación de riesgos de las autoridades locales.

Dos figuras políticas bajo un mismo techo

Donald Trump, conocido seguidor de los Knicks desde hace décadas, acudirá al partido como invitado especial del propietario del equipo, James Dolan. El comisionado de la NBA, Adam Silver, recordó recientemente que el mandatario ha asistido a múltiples eventos de la liga en el pasado, incluidos los Drafts celebrados en el propio Garden en los años 90.

No obstante, Trump no será la única figura política de alto perfil en el estadio. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que también estará presente apoyando al equipo local, aunque aclaró a la prensa que compró su propio boleto y estará ubicado en una sección completamente diferente, minimizando las posibilidades de un cruce con la comitiva presidencial.

Los Knicks lideran la serie 2-0 frente a los Spurs de Victor Wembanyama y arrastran una histórica racha de 13 victorias consecutivas en estos Playoffs. Mientras el equipo busca colocarse a un paso de romper una sequía de campeonatos de 53 años, la ciudad de Nueva York se blindará por completo para vivir una de las noches más complejas y vigiladas en la historia reciente del deporte profesional.