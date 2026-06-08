Elecciones Presidenciales en Perú: Avanza Escrutinio; Sánchez y Fujimori, Expectantes

Los peruanos se dieron cita en las urnas para elegir al noveno presidente del país en una década.

Elecciones presidenciales en Perú 2026Foto: Reuters

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Fujimori y Sánchez esperan resultados en una elección sin incidentes graves. La lucha contra la criminalidad es clave. ¿Qué camino elegirá Perú? Descubre los detalles.

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