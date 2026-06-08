Suspenden Clases por Tormenta Tropical Boris es Estos Municipios de Puebla: Lista Completa

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la suspensión de clases para este 8 y 9 de junio de 2026 en 130 municipios de Puebla, esto debido al pronóstico de lluvias intensas por el paso de la tormenta tropical Boris.

¿Cuándo no habrá clases por la tormenta tropical Boris en Puebla?

Para salvaguardar la integridad de las y los alumnos, el turno vespertino de este 8 de junio y los turnos del martes 9 de junio deberán suspender sus actividades escolares presenciales en las sierras Norte, Negra, Nororiental y Valle Serdán.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres envió esta medida de seguridad con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa por lo que se solicita a madres, padres de familia, tutores, docentes y directivos mantenerse atentos a los comunicados oficiales emitidos por las autoridades competentes, a seguir las recomendaciones y priorizar la seguridad de niñas, niños y jóvenes en todo momento.

130 municipios de Puebla suspenderán sus clases este 8 y 9 de junio

Esta es la lista completa de municipios en donde sus instituciones educativas de todos los niveles deberán implementar actividades académicas en modalidad a distancia:

Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venusiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

¡Atención! 📢 La dependencia, encabezada por @ManuelVive_, comparte información relevante para toda la comunidad escolar. 🏫#PensarEnGrande #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/goYLbDtxhw — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) June 8, 2026

Valle Serdán: Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Los Reyes de Juárez, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlalnepantla, Tochtepec Xiutetelco y Yehualtepec.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Se recomienda mantenerse en casa ante este pronostico de lluvias intensas por el paso de "Boris" el cual es el segundo ciclón tropical con nombre que se forma en el Pacífico Oriental en 2026.

Con información de N+

MCS