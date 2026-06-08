Suspenden Clases por Tormenta Tropical Boris es Estos Municipios de Puebla: Lista Completa

La SEP dio a conocer que no habrá clases este 8 y 9 de junio en la Sierra Norte, Sierra Negra, Valle Serdán y Sierra Nororiental de Puebla.

Suspensión de clases en 130 municipios de Puebla.Foto: Pexels | Ilustrativa

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Tormenta tropical Boris provoca suspensión de clases en 130 municipios de Puebla. Infórmate sobre las medidas de seguridad y la lista de municipios afectados.

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