Mañana Suspenden Escuelas SEP: ¿Qué Días No Hay Clases del 8 al 11 de Junio y Quiénes Descansan?

Desde mañana hay suspensión de clases SEP, por eso checa qué días cierran las escuelas del 8 al 11 de junio 2026 en México

Suspensión de escuelas SEP qué días no hay clases del 8 al 11 de junio 2026 y qué alumnos descansanDurante tres días no hay clases en México durante la segunda semana de junio 2026. Foto: Cuartoscuro
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