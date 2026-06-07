Mañana Suspenden Escuelas SEP: ¿Qué Días No Hay Clases del 8 al 11 de Junio y Quiénes Descansan?

Ya está confirmado que mañana no hay clases en varias partes de México y como el calendario de la SEP tuvo cambios, acá te decimos qué días habrá suspensión de escuelas del lunes 8 al jueves 11 de junio 2026 y qué alumnos descansan, pues estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria van a gozar de algunos descansos inesperados.

En una nota previa ya te aclaramos si el 11 de junio es feriado, pues autoridades de la Ciudad de México dejaron abierta la posibilidad de que se considerara un día festivo y de descanso oficial por la inauguración del Mundial de la FIFA 2026.

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¿Qué días no hay clases del 8 al 11 de junio?

Durante la segunda del mes hay suspensión de clases durante tres días en algunas entidades de México. Las razones por las que se cierran las escuelas en varios municipios y estados es por las fuertes lluvias que se pronostican y por la inauguración del Mundial de futbol 2026. Las fechas de inactividad escolar son las siguientes:

Lunes 8 de junio 2026: Se suspenden las clases por el pronóstico del incremento de precipitación pluvial, tormentas eléctricas, vientos intensos y posible caída de granizo.

Martes 9 de junio 2026 : No hay clases por el pronóstico de fuertes lluvias.

Jueves 11 de junio 2026: No hay clases en varias escuelas debido a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México (Banorte).

¿Para qué alumnos hay suspensión de clases el 8, 9 y 11 de junio 2026 en México?

Lunes 8 de junio 2026: Se suspenden las clases presenciales en las sierras Norte o Nororiental de Puebla y en las regiones de Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña de Guerrero.

Martes 9 de junio 2026: No hay clases en planteles ubicados en la Sierra Norte de Puebla.

Jueves 11 de junio 2026: No hay clases en las escuelas públicas de preescolar, primaria, secundaria y de educación media superior de la CDMX.

Algunas instituciones privadas de la CDMX también pueden anunciar la suspensión de clases el 11 junio, pero dependerá de cada escuela tomar la decisión y anunciar a padres de familia y estudiantes.

Aunque ya está confirmado que hay suspensión de clases durante varios días del 8 al 11 de junio 2026, es posible que la SEP anuncie la cancelación de más escuelas en las próximas horas, sobre todo por las lluvias que azotarán gran de México.

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