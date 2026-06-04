Lluvias Fuertes Hoy y Mañana: Fenómeno Natural Absorberá la Onda Tropical 4 y Azotará esta Zona

Un fenómeno meteorológico absorberá la onda tropical número 4 hoy, 4 de junio de 2026, lo que ocasionará lluvias muy fuertes en varios estados de la República Mexicana este jueves y mañana viernes, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aquí te decimos qué entidades serán afectadas por la combinación de ambos sistemas, y te compartimos las recomendaciones de las autoridades ante el temporal de lluvias que azota al país desde esta semana.

¿Sabías que?

Una onda tropical es un canal de baja presión que se desplaza de este a oeste.

Regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso.

Las ondas tropicales generan las lluvias de temporada.

Si existen condiciones atmosféricas y oceánicas favorables, la onda tropical incluso puede convertirse en un ciclón.

Fenómenos meteorológicos en México el 4 de junio de 2026. Imagen de satélite SMN

Onda tropical 4 se integrará a fenómeno meteorológico

El SMN dio a conocer que la onda tropical 4 será absorbida por una zona de inestabilidad al sur de las costas de Chiapas.

Tras integrarse la onda tropical a la circulación de la zona de inestabilidad se generarán lluvias de fuertes a intensas en varios estados, indicó.

Habrá lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas en:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias muy fuertes en:

Tabasco.

Guerrero.

Chubascos y lluvias fuertes:

La península de Yucatán.

Asimismo, el organismo de la Comisión Nacional del Agua alertó que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Lo anterior podría originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, añadió.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB