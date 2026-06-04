Lluvias Fuertes Hoy y Mañana: Fenómeno Natural Absorberá la Onda Tropical 4 y Azotará esta Zona

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre lluvias, tormentas eléctricas y granizo en varios estados

Afectaciones por una onda tropical en Cancún, en junio 2024Afectaciones por una onda tropical en Cancún, en junio 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Tormentas eléctricas y granizo en camino: la onda tropical 4 se une a un fenómeno meteorológico. Entérate de los estados afectados y cómo protegerte de las lluvias.

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