Aviso por 3 Posibles Tormentas Tropicales al Mismo Tiempo: ¿Pueden Impactar México?

Autoridades meteorológicas vigilan la posible formación de varios ciclones en el océano Pacífico; conoce aquí todos los detalles

Efectos de la tormenta tropical Raymond en Acapulco en octubre 2025Efectos de la tormenta tropical Raymond en Acapulco en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Alerta en el Pacífico! Tres posibles ciclones tropicales podrían formarse simultáneamente. ¿Impactarán a México? Descubre los detalles y las previsiones meteorológicas.

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