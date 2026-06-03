Aviso por 3 Posibles Tormentas Tropicales al Mismo Tiempo: ¿Pueden Impactar México?

La actividad en el océano Pacífico se intensificó en los últimos días, pues las autoridades meteorológicas no solo vigilan a la tormenta tropical Amanda, sino también la posible formación de otras dos zonas de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas de México.

De formarse al mismo tiempo, habría tres tormentas en esta cuenca oceánica a poco más de 15 días de que arrancó la temporada de ciclones tropicales 2026 en el Pacífico.

¿Tormenta Amanda impactará México?

Ayer 2 de junio de 2026 se formó la depresión tropical 1-E sobre aguas abiertas del Pacífico oriental, y la mañana de este miércoles se intensificó a la tormenta Amanda, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que el fenómeno meteorológico se formó a 2 mil 335 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Pero indicó que debido a su distancia y trayectoria (hacia el oeste), el sistema no representa peligro para el territorio mexicano.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 3 de Junio 2026 con el Capitán Archie: Intensa Actividad en el Pacífico

Otros dos posibles ciclones

En tanto, el Meteorológico Nacional advirtió este miércoles sobre la posible formación de otras dos zonas de baja presión frente a las cosas mexicanas.

La primera frente a las costas de Chiapas, que presenta actualmente 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días. La segunda frente a las costas de Guerrero y Michoacán, que mantiene 20% de posibilidad de desarrollo ciclónico en 7 días.

Si estos sistemas evolucionan a tormentas tropicales, recibirán los nombres de Boris y Cristina. Aunque aún no se define su probable trayectoria, los mapas de satélite ubicas las áreas frente a territorio nacional.

Se prevé la formación de dos zona de #BajaPresión. Uno frente a las costas de #Chiapas con 50% y el otro frente a las costas de #Guerrero y #Michoacán con 20%, su probabilidad para desarrollar un #CiclónTropical en 7 días ⬇️ pic.twitter.com/I2YbS68Iwj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 3, 2026

¿Cuántos huracanes se prevén en el Pacífico?

El pasado 22 de abril de 2026, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, dio a conocer que este año se prevén de 18 a 21 sistemas con nombre en el océano Pacífico, y estos son los nombres:

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevive

Hernan

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon



¿Cuántos huracanes serían categoría 5?

De acuerdo con el pronóstico, de los ciclones tropicales previstos, entre 4 y 5 serían de categoría mayor, es decir, 3, 4 o 5:

Se pronostican entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico.

De ellos, entre 9 y 10 serían tormentas tropicales.

Mientras que entre 5 y 6 serían huracanes categoría 1 o 2.

Y entre 4 y 5 serían huracanes mayores, categoría 3, 4 o 5.

¿Qué es un ciclón tropical?

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud Norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

SPB