Se Forma Amanda: ¿Dónde se Ubica la Primera Tormenta Tropical de la Temporada 2026?

La depresión tropical Uno-E se convirtió en la Tormenta Amanda, la primera de la temporada en el Pacífico

Tormenta tropical en Baja California SurLa Tormenta tropical Amanda se formó hoy, 3 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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