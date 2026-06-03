Se Forma Amanda: ¿Dónde se Ubica la Primera Tormenta Tropical de la Temporada 2026?

Este miércoles, 3 de junio de 2026, la depresión tropical, Uno-E se convirtió en la tormenta Amanda, el primer ciclón tropical de la temporada en el Pacífico.

Sin embargo, Amanda podría intensificarse a huracán en las próximas horas, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), y debilitarse el fin de semana.

Tropical Storm #Amanda Advisory 4 (8 AM PDT, Wed Jun 3): Depression Strengthens Into the First Tropical Storm of the 2026 Eastern Pacific Hurricane Season. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 3, 2026

Cabe destacar que la temporada de huracanes 2026 ya inició en México, tanto en el Atlántico, como en el Pacífico, y se prevé que termine hasta noviembre.

La Conagua prevé que durante la temporada de ciclones tropicales 2026, se podrían formar entre 18 y 21 fenómenos en el Pacífico, de los cuales, entre 4 y 5 alcanzarían la categoría de huracán categoría 3, 4 o 5. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en vivo de N+ FORO.

¿Tormenta Amanda podría representar peligro?

El último reporte de Conagua señala que la tormenta tropical Amanda se localiza a 2,335 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, presenta desplazamiento hacia el oeste de 6 km/h.

Debido a su distancia y trayectoria, se prevé que no represente peligro para el territorio mexicano.

Además, se prevé la formación de dos zona de Baja Presión. Una frente a las costas de Chiapas con 50% y el otro frente a las costas de Guerrero y Michoacán con 20%, su probabilidad para desarrollar un Ciclón Tropical en 7 días.

Con información de N+.

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