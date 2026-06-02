Ciclón Amanda: ¿A qué Hora Se Convertirá en Tormenta Tropical en el Pacífico? Trayectoria

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la formación de la Depresión Tropical Uno-E en el océano Pacífico, convirtiéndose en el primer ciclón tropical de la temporada 2026 en esta cuenca.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el sistema evolucionará a tormenta tropical y recibirá el nombre de “Amanda”, el primero asignado para los fenómenos naturales del Pacífico durante este año. La temporada de ciclones tropicales inició oficialmente el pasado 15 de mayo y concluirá el próximo 30 de noviembre.

¿A Qué Hora Se Convertirá en Tormenta Tropical Amanda?

Según la trayectoria y proyecciones del SMN, la Depresión Tropical Uno-E alcanzará la categoría de tormenta tropical alrededor de las 12:00 horas del miércoles 3 de junio, momento en que pasará a llamarse “Amanda”.

Posteriormente, el organismo prevé que el fenómeno pierda intensidad gradualmente y vuelva a debilitarse a depresión tropical el próximo 5 de junio.

Actualmente, el centro del ciclón se ubica a 2 mil 335 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de hasta 65 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 6 kilómetros por hora.

Hasta el momento, debido a la distancia del fenómeno respecto a territorio nacional, no representa riesgo directo para las costas mexicanas; sin embargo, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia permanente sobre su evolución.

Se ha formado la #DepresiónTropical Uno-E en el océano #Pacífico, siendo el primer #CiclónTropical de la temporada. Debido a su distancia y trayectoria, no representa un peligro para #México.



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Temporada de Huracanes 2026 en el Pacífico

Para este 2026, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una temporada de ciclones tropicales más activa de lo habitual en el océano Pacífico, con la posible formación de entre 18 y 21 sistemas.

La estimación contempla:

De 9 a 10 tormentas tropicales

De 5 a 6 huracanes categoría 1 o 2

De 4 a 5 huracanes intensos categoría 3, 4 o 5

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada mediante canales oficiales ante cualquier cambio en la trayectoria o intensidad de los fenómenos meteorológicos.