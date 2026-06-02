Ciclón Amanda: ¿A qué Hora Se Convertirá en Tormenta Tropical en el Pacífico? Trayectoria

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia permanente sobre su evolución

Trayectoria del ciclón amanda. Foto: ConaguaTrayectoria del ciclón amanda. Foto: Conagua

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La temporada de huracanes 2026 en el Pacífico será más activa. Amanda, el primer ciclón, se convertirá en tormenta tropical el 3 de junio. Conoce más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+