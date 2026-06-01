Descubren 3 Nuevas Especies de Animales con Características Únicas en Bosque de Niebla de Oaxaca

Tres nuevas especies de animales fueron descubiertas por científicos y estudiantes en el bosque nublado de Oaxaca, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, que destacó el hallazgo como un aporte relevante para el conocimiento y la conservación de la biodiversidad nacional.

“La riqueza natural de México continúa revelando nuevas especies”, celebró la dependencia capitalina al dar a conocer el descubrimiento en redes sociales.

¿Qué especies fueron descubiertas?

La Sedema precisó que se trata de tres nuevas salamandras, cuyo hallazgo “amplía la gran diversidad que existe en el país”.

El descubrimiento fue reportado por un grupo de científicos y alumnos que estudiaban a los anfibios del bosque nublado en la sierra Mazateca, en Oaxaca.

“Se trata de tres salamandras del género Pseudoeurycea con características morfológicas únicas, un indicio de que podía tratarse de especies desconocidas hasta entonces para la ciencia. Esto fue corroborado con evidencia molecular”.

Con ese hallazgo se suman tres especies a la lista de salamandras mexicanas, para un total de 163 especies, el 20% de la diversidad mundial.

De acuerdo con la dependencia de la CDMX, la investigación fue publicada el 15 de mayo de 2026 en la revista Vertebrate Zoology, con el título: "Ocultas entre la niebla: Tres nuevas especies de salamandras del género Pseudoeurycea (Amphibia: Plethodontidae) de Oaxaca, México".

Estas son las especies descubiertas

La Secretaría del Medio Ambiente también dio a conocer las especies descubiertas, así como sus nombres que fueron inspirados por el activismo, el trabajo científico y las luchas comunitarias.

Pseudoeurycea Euguii: En honor a Eugui Roy Martínez Pérez, estudiante de biología asesinado en Oaxaca en 2020. Pseudoeurycea Natsii: Como homenaje al idioma mazateco y a las comunidades locales que trabajan en la defensa de las tierras comunales. Na tsií significa “Reina de la lluvia”. Pseudoeurycea Parraoleae: En honor a Gabriela Parra Olea, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, por sus contribuciones al estudio de las salamandras y otros anfibios mexicanos.

SPB