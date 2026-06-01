Descubren 3 Nuevas Especies de Animales con Características Únicas en Bosque de Niebla de Oaxaca

Conoce aquí las tres nuevas especies descubiertas en la sierra Mazateca de Oaxaca

Nueva especie de salamandra descubierta en MéxicoNueva especie de salamandra descubierta en México. Foto: X @@SEDEMA_CDMX

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¡Descubrimiento en Oaxaca! Tres nuevas especies enriquecen la biodiversidad de México. Conoce más sobre este hallazgo que destaca la riqueza natural del país.

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