No Hay Clases Por Lluvias Hoy 8 de Junio 2026: Estados que Cancelan Actividades Escolares

Autoridades estatales de SEP confirmaron que no hay clases este lunes 8 de junio 2026 debido al pronóstico de fuertes lluvias, de cara a la evolución del ciclón Boris.

No hay clases este lunes 8 de junio en estos estados por lluviasFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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