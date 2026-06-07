No Hay Clases Por Lluvias Hoy 8 de Junio 2026: Estados que Cancelan Actividades Escolares

Conforme avanza la evolución del ciclón Boris y una zona más de baja presión, autoridades estatales equivalentes a la SEP han comenzado a tomar medidas para proteger a la comunidad escolar y ya confirmaron que hoy 8 de junio 2026 no hay clases, pero ¿dónde se cancelan las actividades escolares? En N+ te informamos la lista de estados.

De cara a una semana que estará marcada por los asuetos y los cambios en el calendario escolar, debido al inicio del Mundial 2026 en México, estas suspensiones de clases pueden generar dudas.

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¿Mañana no hay clases por lluvias?

Lo primero que debes tomar en cuenta es que esta decisión de suspender clases, debido al pronóstico de fuertes lluvias en gran parte de México, no es federal. Es decir, ni la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) han anunciado que se vaya a aplicar la medida en todo el país este lunes 8 de junio 2027.

Sin embargo, las autoridades educativas estatales tienen la autonomía y facultad para tomar estas decisiones, sobre todo cuando hay cuestiones de seguridad y protección de por medio.

Por otro lado, cabe señalar que, aunque efectivamente en algunos estados se ha informado que se cancelan las actividades escolares por cuestiones climáticas, también hay suspensión en otros puntos de la República porque sigue activa la huelga de maestros de la CNTE.

¿Dónde se cancelan clases por lluvias mañana 8 de julio 2026?

El Gobierno de Guerrero, derivado de la Depresión Tropical Dos- E, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los estudiantes, padres de familia y del personal en general, informó que se suspenden las actividades académicas y administrativas en las regiones: Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña, en los niveles educativos públicos y privados, en ambos turnos, para este lunes 8 de junio 2026.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Puebla informó que este lunes se suspenden las clases presenciales en las sierras Norte y Nororiental, en todos los niveles educativos de estas regiones; mientras que para el martes 9 de junio solo será en escuelas de la Sierra Norte.