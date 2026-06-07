¿SEP Suspende Clases el Lunes 8 de Junio 2026? Así Quedaron Cambios con Vacaciones Adelantadas

En los ajustes iniciales presentados por la SEP, desde este lunes concluían las clases; te contamos dónde se suspenden las actividades escolares.

¿SEP Suspende clases mañana 8 de junio 2026? Ajustes en calendario escolarConoce si hay clases este lunes 8 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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