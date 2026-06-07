¿SEP Suspende Clases el Lunes 8 de Junio 2026? Así Quedaron Cambios con Vacaciones Adelantadas

Luego de los cambios anunciados por la SEP sobre vacaciones adelantadas en junio y los recientes acontecimientos suscitados con la CNTE, hay dudas sobre si se suspenden las clases este lunes 8 de junio 2026 y, de ser así, si aplica para todo el país.

¿Cómo sucedieron los hechos? La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el pasado 7 de mayo 2026 que habría modificaciones en el calendario escolar del ciclo 2025 a 2026, debido a la celebración del Mundial en México; sin embargo, unos días después echaría atrás estos ajustes, regresando a las fechas que anunció desde antes de que iniciara el año lectivo.

De acuerdo con el modelo que aplicaría los cambios fallidos, las clases hubieran acabado el pasado 5 de junio 2026, por lo que este lunes 8 de junio 2026 ya no habría clases, pero el escenario hoy es distinto: a nivel federal se mantienen las clases, pero las dependencias equivalentes a la SEP estatal han modificado sus calendarios y algunos sí acabarán el curso antes.

Además, desde el pasado 1 de junio, comenzó una huelga por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha generado la cancelación de clases para miles de estudiantes en todo el país.

¿Hay clases este lunes 8 de junio 2026?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, no se suspenden las clases a nivel federal; no obstante, en algunos estados y localidades no hay clases.

El primer caso es Puebla: Ante el pronóstico del incremento de precipitación pluvial, tormentas eléctricas, vientos intensos y posible caída de granizo en las sierras Norte y Nororiental, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) informó que habrá suspensión de clases presenciales el próximo lunes 8 de junio de 2026 en todos los niveles educativos de ambas regiones, lo que impactará a 5 mil 836 escuelas.

Asimismo, para el martes 9 de junio se suspenderán las actividades presenciales únicamente en los planteles ubicados en la Sierra Norte.

Lo mismo sucede en los estados que se han visto afectados en los últimos días por el paro nacional de maestros de la CNTE, que se encuentran en huelga y en protestas activas en sus estados y en la Ciudad de México.

Algunas de estas entidades, auqnue no de manera generalizada son:

Chiapas.

Oaxaca.

Guerrero.

Michoacán.

Yucatán.

Ciudad de México.

Estado de México.

Campeche.

¿Cuáles son los cambios del 8 al 12 de junio 2026?

En la Ciudad de México se ha confirmado que el jueves 11 de junio 2026 se suspenden las clases.

Por otro lado, debido a las altas temperaturas previstas para las próximas semanas en algunas regiones de México, las autoridades escolares estatales han ajustado la fecha del fin del curso.

Los estados que concluirán el ciclo escolar 2026 anticipadamente son:

Colima: 25 de junio

Yucatán: 26 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Baja California Sur: 3 de julio

Nuevo León: 8 de julio

Sinaloa: 10 de julio

Tamaulipas y Guanajuato: 10 de julio

Cabe destacar que en Guadalajara, durante los días de partido mundialista en la ciudad, las clases serán de manera virtual, con el fin de reducir complicaciones en el tránsito vial.