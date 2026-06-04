SEP Suspende Clases en Estos Municipios de Puebla: ¿Por Qué No Habrá Actividades Escolares?

La Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de clases presenciales en las sierras Norte, Nororiental y Negra de Puebla.

Suspensión de clases en Puebla.Foto: Pexels | Ilustrativa

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Por seguridad, la SEP cancela clases en la Sierra Norte, Nororiental y Negra de Puebla este viernes. Más de 569 mil alumnos seguirán sus actividades desde casa. Entérate de los municipios afectados.

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