SEP Suspende Clases en Estos Municipios de Puebla: ¿Por Qué No Habrá Actividades Escolares?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla dio la suspensión de clases presenciales en las sierras Norte, Nororiental y Negra derivado de las fuertes lluvias pronosticadas para este viernes 5 de junio.

Escuelas de todos los niveles deberán realizar sus actividades escolares desde casa, para salvaguardar la salud de la comunidad estudiantil, esto ante el alertamiento por lluvias intensas en esas zonas.

SEP suspende clases por lluvias en Puebla

Este viernes 5 de junio de 2026 no habrá clases presenciales en 6 mil 393 instituciones educativas, las actividades se reanudarán con normalidad el lunes 8 de junio para 569 mil 344 alumnos, atendidos por 29 mil 825 docentes en 90 municipios poblanos.

📢 ¡Entérate! 📰 La dependencia, encabezada por @ManuelVive_, da a conocer información relevante para la comunidad educativa.#PensarEnGrande #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/WaTod4uYhg — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) June 4, 2026

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, el alertamiento meteorológico provocará en estas regiones lluvias muy fuertes, por lo que estudiantes de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria), media superior y superior, deberán resguardarse en sus viviendas.

Las y los estudiantes recibirán el servicio educativo a distancia con apoyo de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

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¿Qué municipios de Puebla no tendrán clases este viernes 5 de junio?

Los municipios que no tendrán clases presenciales en la Sierra Norte de Puebla son:

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Municipios que no tendrán clases presenciales en la Sierra Nororiental de Puebla son:

Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Y finalmente, los de la Sierra Negra de Puebla:

Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán. Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Minhuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago

Miahuatlán, Tehuacán, Tenanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez. Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Con información de N+

MCS