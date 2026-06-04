Tormenta Eléctrica y Actividad del Volcán Popocatépetl Forman Espectáculo Lumínico en Puebla

Continúa la expulsión de material incandescente en el cráter de "Don Goyo"; así se ve esta noche.

Captan actividad intensa del volcán durante la noche de hoy miércoles.Foto: Cenapred

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Increíble vista desde Puebla: el Volcán Popocatépetl y una tormenta eléctrica crean un show de luces. Mira cómo se vivió este fenómeno.

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