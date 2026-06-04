Tormenta Eléctrica y Actividad del Volcán Popocatépetl Forman Espectáculo Lumínico en Puebla

La noche de este miércoles 3 de junio de 2026 la naturaleza regaló a los poblanos una gran postal, que se pudo apreciar desde las cámaras de monitoreo del Volcán Popocatépetl.

Durante la tormenta eléctrica registrada en las últimas horas, la actividad del coloso volvió a incrementar con la expulsión de material incandescente en medio de la noche.

Mantiene actividad constante el Volcán Popocatépetl; así luce esta noche

Entre las 21 y 22 horas de hoy, las luces del cielo y las rocas encendidas saliendo de la punta de "Don Goyo", formaron un espectáculo lumínico captado en las cámaras webcamsmexico, que proveen información al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Captan explosión del volcán Popocatépetl hoy miércoles

De acuerdo con el reporte de las autoridades, este 3 de junio se detectaron 48 exhalaciones, 280 minutos de secuencias de exhalaciones, 426 minutos de tremor, 1 explosión y 1 sismo volcanotectónico.

🗻 Pronóstico de viento para posible dispersión de ceniza en caso de emisiones del volcán Popocatépetl, podría dirigirse al sur y suroeste, sobre las regiones de:



📍Atlixco y Matamoros

📍 Mixteca



•Morelos

•Guerrero pic.twitter.com/7jvoOBl4RZ — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 4, 2026

Cabe recordar que el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres insistió en la importancia de respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros alrededor del cráter, para evitar accidentes.

Con información de N+

JAPR