Rescatan a Tres Montañistas que se Extraviaron en Volcán Citlaltépetl de Puebla

Autoridades estatales y municipales de Atzitzintla lograron ubicar a los excursionistas en el paraje conocido como "Los Cargaderos".

Tres Montañistas Rescatados Extraviados Volcán Citlaltépetl Atzitzintla PueblaFoto: Facebook Gobierno Municipal de Atzitzintla

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Autoridades rescatan a tres montañistas extraviados en el volcán Citlaltépetl. Se encontraban en 'Cargaderos' y regresaron a salvo. Protección Civil aconseja informar rutas y horarios antes de subir.

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