Rescatan a Tres Montañistas que se Extraviaron en Volcán Citlaltépetl de Puebla

Este miércoles 3 de junio de 2026 se dio a conocer que elementos de emergencias lograron el rescate de tres montañistas en el volcán Citlaltépetl, a la altura del municipio de Atzitzintla.

Los excursionistas fueron localizados en el paraje conocido como “Cargaderos”, hasta donde llegaron elementos de la Dirección de Protección Civil municipal y la Policía Estatal para auxiliarlos.

Tres montañistas fueron rescatados en el Volcán Citlaltépetl de Puebla

La Dirección de Protección Civil del municipio de Atzitzintla en coordinación con la Policía Estatal, participó en las labores de localización de tres personas que realizaban actividades de montañismo en el volcán Citlaltépetl.

Tras recibir el reporte correspondiente, se implementaron recorridos de búsqueda en la zona de alta montaña, logrando ubicar a los excursionistas en el paraje conocido como “Cargaderos”, donde se verificó que se encontraban en buenas condiciones físicas.

Posteriormente, el personal operativo brindó acompañamiento durante el descenso, garantizando que las tres personas regresaran de manera segura.

Emiten recomendaciones a excursionistas en Atzitzintla, Puebla

La Dirección de Protección Civil de dicha demarcación exhorta a quienes visitan la montaña a planificar sus recorridos, informar oportunamente sus rutas y horarios, así como atender las recomendaciones de seguridad para reducir riesgos durante sus actividades.

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Además, es importante recordar que en caso de cualquier incidente, se debe reportar al número de emergencias 9-1-1 para ser atendido a la brevedad posible.

Con información de N+

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