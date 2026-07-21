Muere Joven Después de Accidente de Motocicleta en Gómez Palaciio

Este 20 de julio perdió la vida, Joshua Agüero de 24 años, quien había sido atropellado a bordo de su motocicleta sobre la calle Enrique de Unzueta en Gómez Palacio el pasado 9 de julio.

El accidente ocurrió a las 7:30 horas cuando el joven circulaba a bordo de su motocicleta en la colonia Carlos Herrera de Gómez Palacio, al momento en que camión de ruta le cerró el paso y tratando de esquivarlo, se impactó con un vehículo estacionado.

El motociclista quedó severamente lesionado y fue trasladado a la clínica 52 del IMSS para recibir atención médico pero debido a las severas lesiones, perdió la vida la mañana de este 20 de julio.

Motociclista muere tras accidente en la avenida Bravo de Torreón

Este 16 de julio, otro motociclista perdió la vida tras sufrir lesiones de gravedad en un accidente vial registrado en el cruce de la avenida Bravo y la calzada Siglo de Torreón. El joven presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, lo que provocó el percance.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al lesionado a una clínica del IMSS, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. Elementos de Tránsito y Vialidad realizaron el peritaje correspondiente, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes.