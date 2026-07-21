Accidentes

Muere Joven Después de Accidente de Motocicleta en Gómez Palaciio

Un motociclista de 24 años murió luego de un accidente en la colonia Carlos Herrera en Gómez Palacio

Muere Joven Después de Accidente de Motocicleta en Gómez PalaciioEl joven fue trasladado a la clínica 51 del IMSS donde murió pese a los esfuerzos del personal médico. Foto: N+

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Tragedia en Gómez Palacio: Joshua Agüero, joven motociclista de 24 años, fallece tras ser arrollado por un camión de ruta. Conoce los detalles de este lamentable accidente.

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