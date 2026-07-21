Muere Adulto Mayor tras Sufrir Caída al Exterior de Mercado en Torreón

Un adulto mayor murió la mañana de este 20 de julio luego de sufrir una presunta caída de una altura considerable al exterior de un mercado ubicado en Torreón.

Los hechos fueron reportados al 911 cerca de las 10:30 horas, alertando sobre una persona de la tercera edad inconsciente y con sangrado abundante en la cabeza.

Elementos de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron a la parte trasera de una plaza comercial situada frente a la Central de Autobuses en la avenida del Desierto, en la colonia Villa California.

En el sitio atendieron a quien fue identificado como Rafael Muñoz de 75 años, a quien le brindaron los primeros auxilios.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue abordado a una unidad de emergencia para ser trasladado de urgencia al hospital del ISSSTE, donde finalmente perdió la vida.

Muere hombre al caer de construcción en casa de Saltillo