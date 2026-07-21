Accidentes

Muere Adulto Mayor tras Sufrir Caída al Exterior de Mercado en Torreón

Un adulto mayor murió luego presuntamente sufrir una caída al exterior de un mercado en Torreón.

Muere Adulto Mayor tras Sufrir Caída al Exterior de Mercado en TorreónUn hombre de la tercera edad murió al sufrir una caída de una altura considerable en exterior de un mercado en Torreón. Foto: N+

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Tragedia en Torreón: un adulto mayor muere tras caer al exterior de un mercado. Los paramédicos intentaron salvarlo, pero falleció en el hospital. Conoce más detalles.

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