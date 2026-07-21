Accidentes

Choque entre 2 Unidades del Metrobús CDMX Deja 16 Heridos en la Roma

El incidente ocurrió cerca de la estación Nuevo León de la Línea 2, sobre Insurgentes Sur y Bajía, en la colonia Romar Sur

Hipódromo, Cuauhtémoc | Samuel Luna Ruiz
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