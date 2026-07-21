Choque entre 2 Unidades del Metrobús CDMX Deja 16 Heridos en la Roma

Un choque entre dos unidades del Metrobús dejó un saldo de 16 personas heridas cerca de la estación Nuevo León de la Línea 2, sobre Insurgentes Sur y Bajía, en la colonia Romar Sur, en la alcaldía Cuauthémoc.

Ninguna de las personas lesionadas presentaba heridas de gravedad y la mayoría fueron atendidas en el lugar del percance por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

En un comunicado, el Metrobús explicó que, de acuerdo con un informe preliminar, la unidad 345 tuvo un alcance en la parte trasera por parte del autobús 2392.

Luego del choque, los operadores de ambas unidades dieron aviso al Centro de Control del Metrobús, desde donde se solicitaron los servicios de emergencia para valorar a las 16 personas que resultaron lesionadas.

"Ambas unidades se mantienen en sitio. Al mismo tiempo, personal de Metrobús, de la aseguradora y las empresas operadoras dan seguimiento a la atención y pases médicos", añadió la administración de este servicio de transporte público.

Atendemos el reporte del choque entre dos unidades de transporte público en la Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, informo que las personas que resultaron lesionadas son atendidas en el lugar por personal del ERUM@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/BRffkn2ezW — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) July 21, 2026

Con respecto a la atención de las personas que resultaron lesionadas en el accidente, el Metrobús CDMX aseguró que colaborará con las autoridades en todo lo necesario para esclarecer los hechos.

AMP