Explosión de Pipa con Diésel Paraliza la Carretera 57 en SLP Rumbo a Querétaro

La explosión de una pipa cargada con diésel durante la madrugada de este martes provocó el cierre de la carretera federal 57 en dirección de San Luis Potosí hacia Querétaro, lo que generó una fila de vehículos de varios kilómetros y afectaciones a la circulación durante varias horas.

¿Dónde ocurrió el accidente y qué afectaciones provocó?

El percance se registró a la altura de la conocida Curva del Cerrito, en el kilómetro 146 de la carretera 57. La intensa explosión obligó al cierre de la vialidad y ocasionó congestionamiento vehicular desde el municipio de Santa María del Río hasta Villa de Pozos, en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

A través de sus redes sociales, la Guardia Nacional Carreteras confirmó el accidente e informó sobre las afectaciones en el kilómetro 146, por lo que pidió a los automovilistas extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades mientras se realizaban las labores correspondientes en la zona.

Incendio en vulcanizadora moviliza a cuerpos de emergencia en San Luis Potosí

Un incendio registrado durante las primeras horas de este lunes consumió una vulcanizadora ubicada sobre la avenida México, en el cruce con la calle Chihuahua, en la capital potosina, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

¿Hubo personas lesionadas por el incendio?

De acuerdo con las autoridades, el siniestro únicamente dejó daños materiales. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Estatal para controlar las llamas, mientras que oficiales de Policía Vial acordonaron la zona para facilitar las labores de atención y evitar riesgos a la población.

Una vez sofocado el incendio, las autoridades realizaron las maniobras correspondientes en el sitio y confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.