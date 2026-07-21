Accidentes

Explosión de Pipa con Diésel Paraliza la Carretera 57 en SLP Rumbo a Querétaro

La explosión de una pipa cargada con diésel provocó el cierre de la carretera 57 en dirección a Querétaro durante varias horas.

Arde Pipa con Diésel y Paraliza por Horas la Carretera 57Arde Pipa con Diésel y Paraliza por Horas la Carretera 57. Foto: N+

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Una pipa de diésel explota en la carretera 57, generando caos vial desde Santa María del Río hasta Villa de Pozos. Infórmate sobre el impacto y las recomendaciones de las autoridades.

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Explosión de Pipa con Diésel Paraliza la Carretera 57 en SLP Rumbo a Querétaro