Muere Mujer de 73 Años tras ser Arrollada por Camioneta en Lerdo

Una mujer adulta mayor perdió la vida luego de permanecer varios días hospitalizada a consecuencia de las lesiones que sufrió en un accidente mientras circulaba en bicicleta en el municipio de Lerdo, Durango.

Maricela González, de 73 años, circulaba el pasado 16 de julio sobre la calle Allende, en la colonia Independencia, cuando, a unos 50 metros del periférico, fue arrollada por una camioneta presuntamente conducida por Kevin "N", de 27 años.

La mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y permaneció internada bajo atención médica; sin embargo, falleció el lunes 20 de julio debido a la gravedad de sus lesiones.

Muere motociclista que resultó lesionado en accidente en Gómez Palacio

En otro fatal accidente, un joven de 24 años, murió luego de permanecer varios días hospitalizado por las lesiones que sufrió en un accidente de motocicleta registrado el pasado 9 de julio en Gómez Palacio.

De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió en la colonia Carlos Herrera, cuando un camión presuntamente le cerró el paso. Al intentar evitar el impacto, el motociclista perdió el control y chocó contra un vehículo que se encontraba estacionado.