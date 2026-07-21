Accidentes

Muere Mujer de 73 Años tras ser Arrollada por Camioneta en Lerdo

Una mujer de la tercera edad de 73 años murió luego de ser arrollada por una camioneta en Lerdo.

Muere Mujer de 73 Años tras ser Arrollada por Camioneta en LerdoLa mujer de la tercera edad murió al ser arrollada por una camioneta conducida por un joven de 27 años. Foto: N+

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Impactante accidente en Lerdo: Mujer de 73 años muere tras ser atropellada por una camioneta. El conductor, Kevin 'N', de 27 años, está bajo investigación. Descubre los detalles.

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