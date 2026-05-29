¿Es un Meteoro? Video del Momento en que Objeto Luminoso Pasa Cerca del Volcán Popocatépetl

El Popocatépetl y el paso de una estrella fugaz nos regalaron una espectacular imagen; aquí puedes ver el video del momento en que un meteoro enmarcó el paisaje sobre el volcán.

Actividad del volcán Popocatépetl

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso especial hoy, 29 de mayo de 2026, por la reciente actividad del volcán Popocatépetl, en el que indicó que, en caso de alguna exhalación de vapor de agua, gas y ceniza, la fumarola tendría trayectoria hacia el sur-suroeste del cráter.

Al 28 de mayo, el Popocatépetl había registrado 230 exhalaciones y 246 minutos de secuencias de exhalaciones, según el reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

El Cenapred reiteró el llamado a no subir al volcán, “pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente”.

Además, pidió respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter y explicó que “estar dentro de esta zona no es seguro”.

Agregó que en caso de lluvias fuertes, debes alertarte del fondo de las barrancas, por el peligro de flujos de lodo y escombro.

El Meteorológico Nacional subrayó que el Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase 2, en el Semáforo de Alerta Volcánica.

Video del meteoro en el Popocatépetl

A continuación, te mostramos el video del momento en que una estrella fugaz pasó cerca del volcán Popocatépetl, la noche del jueves, 28 de mayo de 2026.

En el video se puede observar el brillo del meteoro, que cruzó el cielo a las 20:54 horas del jueves.

Usuarios de redes sociales aseguraron que el paso del meteoro se pudo ver desde varios puntos de la Ciudad de México (CDMX), Estado de México e Hidalgo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Estrella Fugaz Cruza Sobre el Popocatépetl; Así Fue el Momento

¿Cuál es la diferencia entre meteoro y meteorito?

La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica las diferencias entre meteoritos, meteoros, meteoroides y asteroides.

Meteoroides: Son rocas desprendidas de la colisión entre asteroides sin dirección en el espacio.

Meteoritos: Son aquellos meteoroides que entran a la atmósfera e impactan en la superficie terrestre.

Meteoros: Son los meteoroides que ingresan a la atmósfera, pero se desintegran sin impactar la superficie terrestre.

Asteroides: Son objetos rocosos de tamaño variable, pero menor a 500 kilómetros.

De acuerdo con la Universidad de Manchester y del Imperial College London, en Inglaterra, al año caen en nuestro planeta más de 17 mil meteoritos, la mayoría de los cuales no rebasa los 10 gramos.

Científicos han encontrado fragmentos en muchos países y de acuerdo con un mapa elaborado por la NASA, Europa, Estados Unidos, Australia, India y México son algunos de los lugares donde se han registrado más impactos de meteoritos.