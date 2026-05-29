¿Es Un Meteoro? Video del Momento en que Objeto Luminoso Pasa Cerca del Volcán Popocatépetl

Aquí puedes ver el video del momento en que una estrella fugaz pasó cerca del volcán Popocatépetl

Amanecer en el volcán PopocatépetlFoto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Impresionante! Un meteoro iluminó el cielo cerca del Popocatépetl. Mira el video del fenómeno que asombró a la CDMX y más zonas.

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