Captan Explosión en el Cráter del Popocatépetl desde las Faldas del Volcán en Puebla

En un marco de cielo estrellado y despejado, el coloso volvió a despertar con actividad intensa y nuevas exhalaciones.

En las últimas 24 horas se incrementó la actividad volcánicaFoto: Diego Vázquez

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Captan la impactante explosión del Popocatépetl desde Puebla. Con más de 200 exhalaciones, el coloso sigue activo. Conoce los detalles y mantente informado.

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