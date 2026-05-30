Captan Explosión en el Cráter del Popocatépetl desde las Faldas del Volcán en Puebla

La noche de este viernes 29 de mayo el Volcán Popocatépetl volvió a protagonizar una importante explosión en su cráter, regalando una impresionante postal para cerrar la semana.

De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara instalada en la comunidad de San Nicolás de los Ranchos, en las faldas del coloso, ocurrió a las 9 de la noche con 27 minutos la expulsión de material incandescente en medio de la oscuridad.

Video: Impactante actividad del volcán Popocatépetl hoy viernes

El cielo despejado y estrellado, enmarcaron la postal de la intensa actividad de "Don Goyo" en el estado de Puebla. Cabe recordad que la alerta volcánica continúa en Amarillo Fase 2.

🌋#Popocatepetl | Se registró una nueva explosión en el volcán Popocatépetl a las 21:27 hrs. Así se vio desde la cámara de San Nicolás de los Ranchos, Puebla.



⚠️Recuerda que el semáforo de alerta volcánica continúa en Amarillo Fase 2. ¡No te acerques al volcán! 📷@Diegoxx_YT pic.twitter.com/iFsDazfFrY — Sismo Alerta Mexicana (@Sismoalertamex) May 30, 2026

Se exhorta a la población cercana y a excursionistas a no acercarse al cráter del volcán, para evitar el riesgo de accidentes y exposición al material que expulsa el volcán.

En las últimas horas el coloso tuvo más de 200 exhalaciones y tiempo prolongado de tremor en su base.

Con información de N+

JAPR