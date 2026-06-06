Suspenden Clases en Más de Cinco Mil Escuelas de Puebla ¿Cuándo se Cerrarán las Escuelas?

Ante el pronóstico del incremento de precipitación pluvial, tormentas eléctricas, vientos intensos y posible caída de granizo en las sierras Norte y Nororiental de Puebla, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) informa que habrá suspensión de clases presenciales el próximo lunes 8 de junio de 2026 en todos los niveles educativos de ambas regiones, lo que impactará a cinco mil 836 escuelas.

Asimismo, un día después, para el martes 9 de junio se suspenderán las actividades presenciales únicamente en los planteles ubicados en los 38 municipios de la Sierra Norte.

Suspenden clases en Sierra Norte y Nororiental de Puebla ante pronóstico de lluvias

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del estado de Puebla, las condiciones meteorológicas previstas podrían generar afectaciones en distintas zonas del estado.

Por ello, con el propósito de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar de educación básica, media superior y superior en 62 municipios, un total de 407 mil 020 estudiantes continuarán su proceso de aprendizaje a distancia, con el acompañamiento de 22 mil 245 docentes, mediante el uso de libros de texto, cuadernillos, tareas en casa y actividades académicas acordes con cada nivel educativo.

Municipios donde se suspenden las clases en las Sierras Norte y Nororiental de Puebla

Los municipios de la Sierra Norte donde se suspenden clases son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

En la Sierra Nororiental las demarcaciones son: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Con información de N+

GMAZ