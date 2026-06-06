Suspenden Clases en Más de Cinco Mil Escuelas de Puebla ¿Cuándo se Cerrarán las Escuelas?

Un total de 407 mil 20 estudiantes de las Sierras Norte y Nororiental de la entidad poblana tomarán sus actividades escolares a distancia.

Suspensión Clases Cinco Mil 836 Escuelas Sierra Norte Nororiental Puebla 8 Junio 2026Foto: Pexels | Ilustrativa

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Clases suspendidas en Sierras Norte y Nororiental de Puebla por tormentas. 407 mil estudiantes continuarán desde casa. Infórmate sobre los municipios afectados y las medidas de seguridad.

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