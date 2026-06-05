Suspenden Nuevamente Clases en Centro Escolar de Tepeaca tras Explosión por Gas LP en Puebla

La SEP informó que los mil 753 alumnos del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa continuarán con actividades a distancia tras la explosión.

Explosión en Tepeaca deja suspensión de clases presenciales.Foto: PC Puebla

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Momentos de tensión en Tepeaca: Explosión de gas LP causa evacuaciones y daños. La SEP anuncia clases a distancia para proteger a 1,753 estudiantes. Descubre más sobre la situación.

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