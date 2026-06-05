Suspenden Nuevamente Clases en Centro Escolar de Tepeaca tras Explosión por Gas LP en Puebla

Más de dos mil personas evacuadas y daños estructurales a por lo menos 20 casas dejó como saldo la explosión de cuatro autotanques de gas LP al interior de un predio clandestino en la colonia San Juan Negrete del municipio de Tepeaca, Puebla.

Momentos de tensión se vivieron durante varias horas en el municipio poblano, cuerpos de emergencias realizaron labores de enfriamiento hasta en la noche, por lo que a pesar de estar controlada la situación, se llevan acabo medidas de seguridad para salvaguardar la integridad de los habitantes.

Uno de los objetivos principales es cuidar de la comunidad estudiantil cercana al predio en donde en donde imágenes durante la explosión revelaron el pánico que se vivió durante varios minutos.

Centro Escolar de Tepeaca mantiene suspensión de clases ante explosión de gas LP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) Estatal informó que los mil 753 alumnos del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa ubicado en el municipio de Tepeaca tomarán clases a distancia hasta nuevo aviso.

📢 Informamos que, con la finalidad de supervisar la infraestructura del Centro Escolar "General Miguel Negrete Novoa", ubicado en el municipio de Tepeaca, el servicio educativo se mantendrá a distancia con apoyo de libros de texto y cuadernillos.



Los mil 753 estudiantes que… pic.twitter.com/OgUk1GjD8z — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) June 5, 2026

Lo anterior, con el fin de salvaguardar su seguridad tras la explosión de cuatro autotanques de gas LP en un predio ubicado cerca del complejo educativo.

En tanto, autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno permanecen en el predio de la colonia San Juan Negrete, donde ocurrió la explosión realizando peritajes.

Explosión en Tepeaca deja daños en inmuebles y crisis nerviosas

Alrededor de las 10:00 horas un fuerte estruendo alertó a vecinos de la Prolongación Cuauhtémoc, la vibración alcanzó un radio de 800 metros a la distancia.

Los vidrios comenzaron a romperse y los portones reventaron debido a la intensidad de la onda expansiva; pedazos de concreto, metal y láminas comenzaron a caer.

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Ambulancias de los municipios de Tepeaca, Acantzingo y Acajete arribaron a los pocos minutos para trasladar a los heridos, quienes sufrieron crisis nerviosa debido a las explosiones, además elementos de emergencias ayudaron a desalojar el Centro Escolar Miguel Negrete, la preparatoria 2 de Octubre y al Hospital General de la localidad.

A las labores de rescate se sumaron Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Protección Civil; Se implementó un perímetro de seguridad de más de 200 metros a la redonda a fin de resguardar la integridad de las personas.

Luego de controlar el fuego, aseguraron autotanques ubicados en el inmueble y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de La República para abrir la carpeta de investigación correspondiente y dar con los responsables de este hecho que pudo haber ocasionado una tragedia.

Con información de N+

MCS