Belanova Lanza Nuevo Disco: ¿Con Qué Artistas Colabora en su Nuevo Álbum?

Belanova estrena su nuevo disco Vida En Rosa Tour, un álbum en vivo con colaboraciones especiales de Dulce María, Javier Blake y Reneé. Conoce todas las canciones.

belanova-nuevo-disco-vida-en-rosa-tour-colaboraciones-dulce-maria-javier-blake-reneeFoto: Cuartoscuro

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¡Belanova regresa con Vida En Rosa Tour! Descubre sus colaboraciones con Dulce María, Javier Blake y Reneé en este álbum en vivo. ¿Listo para revivir sus éxitos?

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