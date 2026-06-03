Belanova Lanza Nuevo Disco: ¿Con Qué Artistas Colabora en su Nuevo Álbum?

Belanova está de regreso con un nuevo disco. La banda mexicana lanzó su álbum Vida En Rosa Tour, un material en vivo que celebra su regreso a los escenarios e incluye colaboraciones con algunos invitados especiales.

Después de conquistar nuevamente a sus fans con una gira llena de nostalgia, Belanova presentó oficialmente Vida En Rosa Tour (En Vivo Desde el Palacio de los Deportes, CDMX), un disco que revive una de las etapas más importantes del regreso de la agrupación formada por Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola.

El álbum fue grabado durante sus conciertos del 27 y 28 de noviembre de 2024 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, fechas que marcaron el reencuentro de Belanova con miles de seguidores después de varios años lejos de los escenarios.

¿Con quiénes colabora Belanova en su nuevo disco?

Uno de los mayores atractivos de Vida En Rosa Tour son sus colaboraciones especiales, pues la banda invitó a tres artistas para reinterpretar algunos de sus temas más conocidos.

La colaboración que más ha llamado la atención es la de Dulce María, quien se une a Belanova para una nueva versión en vivo de “Rosa Pastel”, uno de los himnos más populares de la agrupación y una de las canciones más recordadas del pop mexicano de los 2000.

Además, el disco incluye la participación de Javier Blake, vocalista de División Minúscula, en “Cada Que…”, así como de la cantante Reneé en “Aún Así Te Vas”, sumando nuevos sonidos a los clásicos de la banda.

¿Qué canciones incluye el nuevo álbum de Belanova?

Vida En Rosa Tour hace un recorrido por diferentes momentos de la carrera de Belanova con algunos de sus mayores éxitos. Entre las canciones incluidas se encuentran:

“Me Pregunto”

“Niño”

“Tus Ojos”

“No Me Voy A Morir”

“Mariposas”

“Baila Mi Corazón”

“One, Two, Three, Go!”

“Por Ti”

“Rosa Pastel”

Además del lanzamiento del álbum, la agrupación estrenó el video en vivo de “Rosa Pastel” junto a Dulce María, mostrando uno de los momentos más especiales de sus conciertos en la Ciudad de México.

¿Dónde escuchar Vida En Rosa Tour de Belanova?

El nuevo disco de Belanova ya está disponible en plataformas digitales. También contará con formatos físicos como CD+DVD, vinilo rosa y una edición especial para coleccionistas que incluirá material adicional.