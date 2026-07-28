Setlist de Harry Styles 2026: ¿Cuántas Canciones Interpretará en sus Conciertos en México?

Después de meses de espera, al fin es una realidad, Harry Styles vuelve a México como parte de su Together, Together Tour, y todos queremos saber el setlist y cuántas canciones interpretará el británico sobre el escenario.

De acuerdo con el repertorio que el cantante ha mantenido a lo largo de la gira, el show rondaría entre 19 y 22 canciones, dependiendo de si se contabilizan el tema de apertura y el tributo a One Direction del encore.

¿Cuántas canciones tiene el setlist?

Antes de su llegada a México, Harry Styles ya presentó el Together, Together Tour en ciudades como Ámsterdam y Londres, shows en los que no faltaron sus grandes éxitos como exintegrante de One Direction junto a las canciones de su más reciente álbum, Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Ese repertorio ha servido como referencia para anticipar lo que sonará en el Estadio GNP Seguros.

Según el recuento más amplio, el concierto arrancaría con una versión de "Bridge Over Troubled Water" a modo de intro, seguida por un bloque continuo de 19 temas que incluye "Are You Listening Yet?", "Golden", "Adore You" y "Watermelon Sugar", entre los primeros himnos de la noche.

El cierre estaría marcado por el tan esperado homenaje a One Direction, que Harry ha alternado entre "Night Changes" y "History" según la ciudad, para después coronar el show con dos de sus clásicos más coreados: "Sign of the Times" y "As It Was".

El posible orden completo, canción por canción

Con base en el comportamiento que ha tenido el tour hasta ahora, este sería el recorrido musical que podrían vivir los asistentes al GNP:

Are You Listening Yet?

Golden

Adore You

Watermelon Sugar

Music for a Sushi Restaurant

Taste Back

Coming Up Roses

Fine Line

Italian Girls / American Girls

Keep Driving (o "Two Ghosts" en algunas fechas)

Ready, Steady, Go!

Dance No More

Treat People With Kindness

Pop

Season 2 Weight Loss

Carla's Song

Aperture

Night Changes / History (tributo a One Direction)

Sign of the Times

As It Was

¿Por qué varía el número entre 19 y 22 temas?

Las diferencias en el conteo no son errores, sino reflejo de la naturaleza cambiante del propio show. Algunas versiones del setlist suman piezas adicionales como "Story of My Life" dentro del segmento dedicado a One Direction, mientras que otras integran el tema de apertura como una canción más y no como un simple interludio. A esto se agrega la costumbre de Harry Styles de alternar canciones entre una fecha y otra, por lo que el número final podría variar ligeramente cada noche en el GNP.

¿Habrá sorpresas para México?

Nada está descartado. A lo largo de su carrera, Harry ha sido conocido por adaptar el show según la ciudad que visita, sumando artistas invitados o interpretaciones especiales. Por ahora, la producción del tour no ha confirmado invitados para las fechas mexicanas, pero la posibilidad de que el estadio reciba un momento único sigue abierta.

Horarios del show

La apertura de puertas del recinto está prevista entre las 16:30 y las 17:00 horas, con la presentación de la cantante británica Jorja Smith a las 20:00 horas como artista invitada. El show principal de Harry Styles arrancaría a las 21:00 horas, con una duración aproximada de dos horas.