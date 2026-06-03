Taylor Swift Hace Historia: Es la Cantante Femenina Más Rica de Todos los Tiempos, según Forbes

Taylor Swift acaba de sumar un nuevo récord a su carrera, pero esta vez no se trata de música: la estrella pop fue reconocida por Forbes como la cantante femenina más rica de la historia, consolidándose como una de las figuras más poderosas de la industria del entretenimiento.

A sus 36 años, Taylor Swift continúa rompiendo marcas dentro y fuera de los escenarios. De acuerdo con la más reciente actualización de Forbes, la intérprete de "The Fate of Ophelia" cuenta con una fortuna neta estimada de 2 mil millones de dólares, una cifra que la posiciona como la música femenina con mayor patrimonio registrado hasta ahora.

La revista incluyó a Swift dentro de su lista Iconoclast 50 de 2026, que reconoce a personalidades que han transformado sus industrias gracias a su influencia, innovación y capacidad para construir imperios alrededor de sus carreras.

¿Cómo hizo Taylor Swift su fortuna?

A diferencia de otras celebridades que han alcanzado el estatus de multimillonarias gracias a marcas externas, gran parte del patrimonio de Taylor Swift proviene directamente de su música.

Según Forbes, su fortuna está compuesta por los ingresos generados por sus giras, regalías, bienes raíces y el valor de su catálogo musical, estimado en cientos de millones de dólares.

Uno de los factores clave detrás de este crecimiento fue The Eras Tour, la gira mundial con la que Swift no solo rompió récords de asistencia, sino que también se convirtió en un fenómeno económico global.

Además, la cantante fortaleció su posición dentro de la industria después de recuperar el control de su obra mediante la estrategia de relanzar sus primeros discos bajo la etiqueta Taylor’s Version, un movimiento que cambió la conversación sobre la propiedad artística.

Taylor Swift supera a otras estrellas de la música

Con esta cifra, Taylor Swift se coloca por encima de otras artistas que durante años dominaron los rankings de riqueza en la industria musical.

Entre ellas se encuentra Rihanna, quien también alcanzó el estatus de multimillonaria gracias a una combinación de música y sus negocios de belleza y moda.

Sin embargo, el caso de Swift destaca porque su fortuna está principalmente relacionada con su carrera musical, desde sus composiciones hasta sus presentaciones en vivo.

El reconocimiento llega en medio de una etapa histórica para la artista, quien ha acumulado récords de ventas, reproducciones, premios y ahora también una nueva marca financiera: convertirse en la cantante femenina más rica de todos los tiempos.