Taylor Swift Hace Historia: Es la Cantante Femenina Más Rica de Todos los Tiempos, según Forbes

Taylor Swift suma un nuevo récord a su carrera al convertirse en la artista femenina más rica de la historia.

fortuna-taylor-swift-forbes-cantante-femenina-mas-ricaFoto: GettyImages

Destacado

A los 36 años, Taylor Swift rompe récords y se consolida como la artista musical femenina más rica. Conoce cómo The Eras Tour y su catálogo musical impulsaron su fortuna.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+