¿Qué Pasó con Julieta Venegas? Desactivan Comentarios en 'La Niña Futbolista' Tras Polémica

Julieta Venegas se encuentra en medio de una inesperada polémica tras el lanzamiento de “La Niña Futbolista”, una canción vinculada a las actividades culturales rumbo al Mundial 2026 que, aunque buscaba enviar un mensaje de inclusión, terminó provocando una fuerte discusión en redes sociales.

La conversación alrededor del tema escaló al punto de que se tomó la decisión de desactivar los comentarios del video oficial en YouTube después de recibir una ola de críticas por parte de usuarios que cuestionaron la letra y el concepto de la canción.

¿Por Qué Critican a Julieta Venegas por ‘La Niña Futbolista’?

“La Niña Futbolista” fue presentada como una propuesta musical enfocada en promover la participación de niñas y mujeres en el futbol, en el marco de la emoción mundialista que se vive rumbo a 2026.

Sin embargo, tras su publicación, el tema dividió opiniones: mientras algunas personas destacaron su mensaje sobre igualdad de oportunidades en el deporte, otros usuarios consideraron que la canción no conectaba con el espíritu tradicional asociado a un Mundial y expresaron su rechazo en plataformas digitales.

Las críticas comenzaron a acumularse en la sección de comentarios del videoclip, por lo que finalmente estos fueron cerrados. Aun así, la conversación no terminó ahí, ya que algunos usuarios trasladaron sus opiniones a otros videos del canal de YouTube de la artista.

Usuarios Reaccionan Tras el Cierre de Comentarios

La decisión de limitar los comentarios también generó nuevas reacciones, pues parte del público interpretó la medida como una forma de evitar la discusión alrededor del lanzamiento.

La controversia incluso se extendió más allá de YouTube y llegó a otras redes sociales, donde el nombre de Julieta Venegas comenzó a circular entre debates, memes y publicaciones relacionadas con la canción.

Hasta ahora, la intérprete de éxitos como “Me Voy” y “Limón y Sal” no ha respondido directamente a la ola de comentarios recientes sobre la polémica.

¿Qué Dijo Julieta Venegas Sobre ‘La Niña Futbolista’?

Antes de que creciera la controversia, Julieta Venegas explicó que decidió formar parte del proyecto por el mensaje detrás de la canción y la intención de inspirar a niñas a perseguir sus intereses sin importar los obstáculos.

Aunque “La Niña Futbolista” nació como una propuesta para celebrar la inclusión dentro del deporte, el lanzamiento terminó convirtiéndose en uno de los temas más criticados alrededor de la música y el Mundial 2026.