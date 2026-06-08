¿Qué Pasó con Julieta Venegas? Desactivan Comentarios en 'La Niña Futbolista' Tras Polémica

Los comentarios de YouTube en el video de “La Niña Futbolista”, canción De Julieta Venegas relacionada con el Mundial 2026, fueron desactivados tras recibir críticas.

que-paso-con-julieta-venegas-desactivan-comentarios-en-la-nina-futbolista-tras-polemicaFoto: Cuartoscuro

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La canción 'La Niña Futbolista' de Julieta Venegas, pensada para promover la inclusión, genera debate en redes. ¿Es una medida acertada cerrar los comentarios?

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